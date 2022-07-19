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Çavuşoğlu’nun Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı

19 Temmuz 2022 Salı 15:00
Çavuşoğlu’nun Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı

“Bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edebiliyorsak, bunun en büyük dönüm noktası 20 Temmuz Barış Harekâtı’dır” 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünü idrak etmenin coşkusu ve gururu içerisinde olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, barışın, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi olan 20 Temmuz’u gururla kutlamaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

“Bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz ediliyorsa, bunun en büyük dönüm noktası Barış Harekâtı’dır” diyen Çavuşoğlu, en asli görevlerinin ülkesini seven, vatanına sahip çıkan, milli değerleri göz önünde bulunduran bir nesil yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli halkımız,

20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz.

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan sistematik uygulamalara ve katliamlara dur denilen, tarihi bir gündür.

Türkiye, Kıbrıs Türkü’nü adadan yok etmeye yönelik gerçekleştirilen bu adımlara, garantörlük haklarını kullanarak müdahale ederek, ’Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz’ diyen Bülent Ecevit’in uygulamış olduğu kararlı politikayla, Ada'da barışın sağlanmasında ve bağımsızlık zaferinin kazanılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edebiliyorsak, bunun en büyük dönüm noktası 20 Temmuz Barış Harekâtı’dır.

Bu bağlamda, 1974 yılında Kıbrıs Türkü’nü esaretten kurtarmak için verilen mücadelenin, bugün, KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilmesi, son derece önemli ve kıymetlidir.

Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması için, en asli görevimiz, ülkesini seven, vatanına sahip çıkan, milli değerleri göz önünde bulunduran bir nesil yetiştirmektir.

Bizler, bu topraklarda yüz yıllardır süre gelen Türk varlığını yaşatmak ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve bağımsızlığını korumak adına, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Kıbrıs Türkü’nün kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”

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Son Güncelleme: 19.07.2022 17:06
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