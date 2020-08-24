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Çavuşoğlu’ndan eğitimle ilgili açıklama; “Öncelik öğrenci sağlığı”

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15
Çavuşoğlu’ndan eğitimle ilgili açıklama; “Öncelik öğrenci sağlığı”
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“14 EYLÜL’E KADAR ONLİNE EĞİTİM VERİLECEK. BİNLERCE ÖĞRETMENLE ÇALIŞACAĞIZ VE SÜRECİ DE GAYET İYİ YÜRÜTECEĞİZ”

“ALT YAPI NE KADAR İYİ OLURSA OLSUN HİÇBİR EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTAMAZ”

“TOPLU HİJYEN MALZEMELERİNİN YETMEYECEĞİ AŞİKAR. HER ÖĞRENCİNİN CEBİNDE KÜÇÜK EL DEZENFEKTANI OLMASI GEREKİYOR”

“BU GÖREVİ SADECE EĞİTİM VEYA SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRDÜREMEZ, HERKES KENDİ ÇOCUĞUNUN HİJYENİNDEN SORUMLUDUR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde önceliklerinin öğrenci sağlığı olduğunu kaydetti.

14 Eylül’e kadar online eğitim verileceğini belirten Çavuşoğlu, “Binlerce öğretmenle çalışacağız, süreci de gayet iyi yürüteceğiz” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Hakikat WebTV’te katıldığı bir programda okulların açılmasını değerlendirdi.

Alt yapı ne kadar iyi olursa olsun hiçbir eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını kaydeden ancak online eğitim noktasında büyük gayretler gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu, 20 bine yakın öğrenci ana serverlerimizde ders takip ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, ‘Online eğitimi mükemmel verdik’ diyenlerle kendimizi karşılaştırdığımızda hiçbir eksiğimiz yok” dedi.

Eğitimdeki son durumu değerlendiren ve 14 Eylül’e kadar online eğitim  verileceğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, şunları ekledi:

“Biz binlerce öğretmenle çalışacağız ve süreci de gayet iyi de yürüteceğiz.  Burada üzüntümüz şudur. Her öğrencinin dijital alet edevatı yoktur, bir de ülkenin internet altyapısı bize gerektiği kadar performans sağlamıyor. Yoksa ‘Milli Eğitim Bakanlığı bu işi kurtaramıyor’ gibi bir yaklaşım asla doğru değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mızdan internet altyapısının güçlendirilmesi için çalışma yapmasını defalarca söyledim, onlar da bana çözeceklerini söylediler ama geldiğimiz durumda henüz daha bir gelişme yaşanmadı.”

“MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ÜLKENİN EN GÜÇLÜ ANA SERVERLERİNE SAHİP”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ülkenin en güçlü ana serverlerine sahip olduğunu, şu anda ihtiyacın karşılanabilecek durumda olunduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu,” Yeterli olmayan maalesef ülkenin interneti…” değerlendirmesinde bulundu.

2010’da okulların internet alt yapısıyla ilgili ortaya bir vizyon koyduklarını ama bunun hiçbir şekilde geliştirilmediğini belirten Çavuşoğlu,  “Bunları birini suçlamak için değil öz eleştiri için söylüyorum” diye konuştu.

Bu dönemde izlenecek yolla ilgili de bilgi veren Eğitim Bakanı, Talim ve Terbiye Dairesi başkanlığında ders planlarına yönelik video çekimi yapılacağını ve bunların yayınlanacağını kaydetti.

“ÖĞRETMENİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ OKUL MÜDÜRÜNÜN İNSİYATİFİNE BIRAKTIK VE ESNEK BİR ÇALIŞMA SAATİ OLUŞTURDUK”

Eğitim Bakanı, şu bilgileri de verdi:

“Öğretmenin çalışma saatlerini okul müdürünün insiyatifine bıraktık ve esnek bir çalışma saati oluşturduk. Bu online eğitim süreciyle ilgili okulların normal ders programlarının dışında ortak ders programları yaparak tüm ortak ders planlarını sürdürmelerini istedik. Burada da tamamen okul idarelerini yetkili kıldık. okullara biz destek olacağız.”

Her okulda Pandemi Kurulu kurulacağını da söyleyen Çavuşoğlu, pandemi kurullarının okulun her şeyiyle ilgileneceğini belirtti.

“EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARIN SADECE BENİMLE GİDERİLEMEYECEĞİ HERKESİN MALUMUDUR”

“Eğitimle ilgili sorunların sadece benimle giderilemeyeceği herkesin malumudur” diyen Eğitim Bakanı, bu nedenle ortak vizyon belgesini hazırlayıp Meclise ve partilere onaylatmak istediğini söyledi.

Eğitimin bir bütün olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Toplumun ışığı tabi ki öğretmendir ancak ışığı güçlendirecek olan toplumdur. O yüzden ben öğretmenlerimi iyi bir ışık yaktığını ve bu ışığı güçlendirmek için hep beraber seferberlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“HER AİLE ÇOCUĞUNUN HİJYENİNİ SAĞLAMAKLA MÜKELLEFTİR”

Hijyen malzemeleriyle ilgili de konuşan Bakan, “1 Eylül’de okulları açmış olsaydık 50 bin el dezenfektanı ve maskeyi öğrencilerimize hediye edecektik. Okullara da belli bir tonajda toplu dezenfekte malzemesi desteği verecektik. Biz yine okullarımız açıldığında bu desteği vereceğiz ancak gerçekçi bir yaklaşımla her aile çocuğunun hijyenini sağlamakla mükelleftir. Bizim koridorlara koyduğumuz toplu hijyen malzemelerinin yetmeyeceği aşikar bu noktada ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin cebinde küçük el dezenfektanı olması gerekiyor. Bu görevi sadece Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı sürdüremez, herkes kendi çocuğunun hijyeninden sorumludur” dedi.

“VERMEDİKLERİ HİZMETİN KARŞILIĞINI ZORLA VELİLERDEN ALMA HAKLARI YOK”

Çavuşoğlu, özel okullarla ilgili de konuşarak, “Bu ülkenin özel okullara ihtiyacı olduğunu daha önce söyledim ancak verilen hizmetin karşılığını talep etmeleri de bir haktır ancak vermedikleri bir hizmetin karşılığını zorla velilerden alma hakları yoktur bunu bir netleştirelim” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:16
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