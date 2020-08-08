Çavuşoğlu:”Erenköy direnişi adadaki Türk varlığının bekası ve Cumhuriyet'in en önemli harcı”

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin, adadaki Türk varlığının bekasını ve Cumhuriyet'in en önemli harcını oluşturduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Kıbrıs Türk tarihinin en önemli mücadele destanının yazıldığı, şanlı Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü dolayısıyla, bu şanlı destanı canıyla yazan başta Erenköy şehitleri olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi, minnet ve şükran duygularıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”



