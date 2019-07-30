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Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret ederek, yeni binasında incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret ederek, yeni binasında incelemelerde bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret ederek, yeni binasında incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, YÖDAK’ın ülke için önemli bir konumda olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, kurulun yapısını daha da güçlendirmek için gereken adımları atacaklarını belirtti.

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Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan sorunların çözümünde bakanlıkla uyumlu bir çalışma yürüten YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve üyelerine teşekkür etti.

Yeni binayla YÖDAK Başkanı ve üyelerinin rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yakaladığını belirten Çavuşoğlu, yeni binalarının hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Çavuşoğlu, incelemelerinin ardından Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve kurul üyeleriyle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

(RU/SEL) FOTOĞRAFLI
 

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