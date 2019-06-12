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Çavuşoğlu, Türk Eğitim-sen Ve Memur-sen Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talip Geylan başkanlığındaki Türk Eğitim Sendikası heyeti, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği temsilcileri ve Memur Sen Başkanı Akın Manga ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu, Türk Eğitim-sen Ve Memur-sen Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talip Geylan başkanlığındaki Türk Eğitim Sendikası heyeti, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği temsilcileri ve Memur Sen Başkanı Akın Manga ile beraberindeki heyeti kabul etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Çavuşoğlu, Türk Eğitim-sen Ve Memur-sen Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talip Geylan başkanlığındaki Türk Eğitim Sendikası heyeti, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği temsilcileri ve Memur Sen Başkanı Akın Manga ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olduğunu belirterek, “Anavatan Türkiye her koşulda bizlere sahip çıkmış ve atılması gereken adımları atmakta asla tereddüt etmemiştir” dedi.
Kıbrıs Türkü’nün de bu topraklarda var oluş savaşı verdiğini ve tüm zorluklara karşı dik durarak, gerektiğinde canını, gerektiğinde kanını feda ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bilinmesini isterim ki, bizim sağlam duruşumuzla, bu toprakların Türk Dünyasına yeniden kazandırılmasının mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.
Anadolu’dan gelen insanlar olarak dilimizi, dinimiz ve ırkımızı 400 kusur senedir ayakta durarak koruduklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, ülke olarak bir takım sorunlar yaşadıklarını ancak, gerek kurumsallaşma gerekse de ekonomik anlamda gelişmelerin devam ettiğinin belirterek, “Kıbrıs Türkü olarak çağdaş Dünya standartlarını hedef belirlemiş insanlarız, bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Kıbrıs Türkü’nün barışçıl adımlarına rağmen Rum yönetiminin yürüttüğü tüm adayı ele geçirme çalışmalarına da karşı çıktıklarını ve bu zamana kadar verdikleri mücadeleyle hiç birşey kaybetmediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Türk Dünyası ile kurulan ilişkilerle de kaybedecekleri hiçbirşeyin olmadığını, bu bağlamda da Rum tarafının Münhasır Ekonomik Bölge için aldığı kararların bir anlam ifade etmediğini söyledi. 
Çavuşoğlu, eğitimciler olarak, en büyük gücün eğitim olduğu bilinciyle hareket ettiklerini de sözlerine ekleyerek, Dünya da hak ettikleri yeri almak için eğitim seviyelerini yükseltmeleri gerektiğine vurgu yaptı ve “Bu toprakların en büyük mücahitleri eğitimcilerdir. Bu toprakların korunmasında en büyük katkıyı öğretmenler yapmıştır” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan de kabulde yaptığı konuşmada, kendilerini kabul eden Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

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Dokuz kardeş ülkeden eğitim sendikaları ve öğretmen birliklerinin oluşturduğu Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği olarak 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini belirten Geylan, KKTC’DE Hür-İş ve Memur-Sen ile iyi ilişkilerinin ve işbirliklerinin olduğunu söyledi ve birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Birliğin Türk dünyasındaki ülkelerin kaynaşması, bir araya gelmesi ve iş birliği yapmasını sağlamak amacıyla da faaliyetlerini yürüttüğünü sözlerine ekleyen Geylan bu anlamda da ciddi mesafe kat ettiklerini söyledi.
Geylan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime dikkat çekerek, Türkiye’nin ve KKTC’nin egemenlik haklarına uluslararası camianın saygılı olması gerektiğini söyledi.
KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün son günlerde bir takım haksızlıklara maruz kaldığını da belirterek birliği oluşturan tüm üyeler ile birlikte Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarına dikkat çeken Geylan,  KKTC’nin 300 milyonluk Türk Dünyası’nın bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. 
Geylan konuşmasının sonunda her koşulda Kıbrıs Türklerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Konuşmaların ardından konuk heyetler Bakan Çavuşoğlu’na ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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