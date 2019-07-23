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Çavuşoğlu Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 23 Temmuz 16 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.  

Çavuşoğlu Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 23 Temmuz 16 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.  

23 Temmuz 2019 Salı 11:27
Çavuşoğlu Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 23 Temmuz 16 (.):Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.  

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve yerel iş gücünü destekleyecek adımlar atmakta kararlı olduklarını vurguladı

AVUNDUK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk kabulde yaptığı konuşmada Bakan Çavuşoğlu’na görevinde başarılar dilerken, Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının ülkedeki mesleki teknik okullarından yetişen gençler tarafından karşılanmasının önemine dikkat çekti 

Avunduk, mesleki teknik okul öğrencileri ve mezunlarının sanayi sektörüne kazandırılması için hayata geçirmeyi planladıkları proje hakkında bilgi verdi.

Meslek lisesi öğrencilerinin sanayi sektörü ile yakınlaşmalarını sağlayarak, iş başında tecrübe ve deneyim kazanmalarına imkan yaratma amacı ile öğrencileri yaz tatillerinde ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirerek çalışmalarını sağlayacak projeyi önemsediklerini belirten Avunduk, sanayi sektörünü gençlere sevdirerek, uzun vadede istihdam edilmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Avunduk, öğrencilerin genç yaşta üretimle tanışmaları, üretime teşvik edilmeleri ve bu kapsamda yerli ürün bilincinin artırılmasının sağlanması adına düzenledikleri Yerli Ürün Haftası etkinliklerinin de yıl içerisine yayılması ve insanların bu haftaya dahil edilmesi için destek istediklerini belirterek, Sanayi Odası olarak bakanlıkla ortak projeler üretmeye hazır olduklarını belirtti.  

Avunduk ayrıca eğitim müfredatına girişimcilik ve bilişim konularının eklenmesi adına taleplerini Bakan Çavuşoğlu’na iletti. 

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ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, son yıllarda meslek liselerine olan ilginin arttığını gözlemlediğini belirterek bu durumun ülke adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitime ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve yerel iş gücünü destekleyecek adımlar atmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası ve diğer ilgili paydaşların temsilcilerinin oluşturacağı çıraklık birimini kuracaklarını ve mesleki eğitimde yol haritasını belirleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, birimin sektörle sürekli iletişim içerisinde olacağını ve gerekli tüm çalışmaları yönlendireceğini söyledi.

Çıraklık Eğitim Merkezi ve yaşam boyu eğitime verdikleri desteklerin de altını çizen Çavuşoğlu, Gazimağusa’ya çıraklık eğitim merkezi açmak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

İşverenlerle, iş yapabilecek gençleri erken yaşta buluşturulmaları gerektiğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, “Gençlerimizin iş bulamamalarının en büyük sebebi, iş alanlarından uzak olmaları ve işverenleri tanımamaları. Biz bu sorunu ortadan kaldıracak ve bu gençleri sistemin içerisine katacak özel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla görüşerek, ihtiyaçlı alanları belirleyecek ve çocuklarımızı yönlendireceğiz. İlgili paydaşlarımızda birimlerini oluşturarak bu projeleri sahiplenmeleri gerekiyor.” dedi. 

El ele vererek ülke insanını kalkındırabileceklerini ve yerel iş gücüne destek olabileceklerini söyleyen Çavuşoğlu, en erken zamanda toplanıp mesleki eğitimde bir yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, uygun koşulların oluşması halinde Mesleki Teknik Öğretim Kampüsü’nü de hayata geçirme hedefinde olduklarını belirterek, “Meslek okullarımız dar alanlara kurulmuş olup, atölye çalışmaları da belirlidir. Bu nedenle sanayicinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistem için iki kurumun ortak çalışmalar yürütmesi şarttır. Sahada eğitim için iş verenler ile bir görüşme yapacağız ve bir açılım ortaya koyacağız.” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Yerli Ürünler Haftası’nın yıl içerisine yayılması ve ülke insanının bu haftaya dahil edilmesi için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Biz üreteceğiz, biz tüketeceğiz, dünyaya yayacağız. Yerli ürün bilincinin arttırılması konusunda birlikte hareket etmeye hazırız.” dedi ve etkinliğe desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Bakanlığa bağlı Talim ve Terbiye Dairesinin meslek liseleri için yeni müfredat çalışmaları yapacağının  altını çizen Çavuşoğlu, inovasyon ve girişimcilik konularının da bu çalışmalarda yer alacağını söyledi. 
(YIL/ ŞEB) FOTOĞRAFLI

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