ÇAVUŞOĞLU – ÖZERSAY GÖRÜŞMESİ…

Ankara, 11 Mart 19 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

(AA/RU/ÖK)

