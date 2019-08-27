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Çavuşoğlu, Lefke Bölgesi Yetkilileriyle Bölge Okullarının Sorunlarını Görüştü

ÇAVUŞOĞLU: “LEFKE’NİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK DAHA CAZİP BİR İLÇE OLABİLMESİ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞILMASI GEREKLİ”

Çavuşoğlu, Lefke Bölgesi Yetkilileriyle Bölge Okullarının Sorunlarını Görüştü

ÇAVUŞOĞLU: “LEFKE’NİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK DAHA CAZİP BİR İLÇE OLABİLMESİ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞILMASI GEREKLİ”

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Çavuşoğlu, Lefke Bölgesi Yetkilileriyle Bölge Okullarının Sorunlarını Görüştü

ÇAVUŞOĞLU: “LEFKE’NİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK DAHA CAZİP BİR İLÇE OLABİLMESİ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞILMASI GEREKLİ”
Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay ile Lefke Gazi Lisesi İdarecileri ve Okul Aile Birliği’ni kabul ederek görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefke bölgesindeki okulların sorunlarının çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede; Belediye, Sivil Toplum Örgütleri, Okul Aile Birlikleri ve muhtarlıklar, bölge okullarının sorunlarını çözmek adına görüş birliğine vardı. 
ÇAVUŞOĞLU
Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Nazım Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Lefke’nin ilçe olmasının ardından standartlarının yükseltilerek daha cazip bir ilçe olabilmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğine vurgu yaparak, bakanlığın, belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin bu düşünce ve bilinçle hareket ettiğini söyledi. 
Bölgede var olan eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve yaşanan bir takım sıkıntıların çözümü için iş birliği yapılması hususunda görüş birliğine varıldığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Lefke Belediyesi ile ortak hareket edilmesi noktasında bölgedeki okullarda tamir tadilat çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerekli malzemeleri bakanlık olarak sağladık, belediye ise işçilik kısmında bize destek veriyor, bu sayede yürütülen çalışmaları hızlandırdık.” ifadelerini kullandı.

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Görüşmede, Lefke halkının ve okul yöneticilerinin bölgedeki okulların çeşitlendirilmesine yönelik beklentilerinin de gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, bakanlığın bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağını ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında bazı açılımlar yapılması noktasında bir arayış içerisinde olduklarına belirtti.
KAYA
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise, Bakan Çavuşoğlu ile verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade ederek, bölgeye verilecek desteğin önemine dikkat çekti ve var olan sorunların çözümüne yönelik gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. 
OKTAY
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay da, bölgedeki okulların temel sorunlarını Çavuşoğlu’na aktarma fırsatı bulduklarını söyleyerek, Erdal Abit İlkokulu’nda yaşanan sorunların çözümü konusunda tüm paydaşlarla anlaşma sağladıklarını ifade etti.
Lefke bölgesinde yaşayan ve ortaokul eğitimleri için Lefke Gazi Lisesi’ne kayıt yaptırmaları gereken öğrencilerin de ilçe dışında başka okullara kayıt yaptırdıklarını anımsatan Oktay, bu sorunun çözümü için gerekli incelemeleri yapacağını belirten Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. 
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

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