Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası’nı Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber kabulde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen çıraklık ve yetişkin eğitiminin iyi bir noktaya geldiğini belirterek, bu sayede mesleki eğitime katkı koyup destek olduklarını dile getirdi.

Kanber konuşmasında ayrıca, çalışmaları devam eden çıraklık ve eğitim merkezi kompleksi ile ilgili Çavuşoğlu’na bilgi vererek, altyapı çalışmalarını tamamlamalarının ardından hayata geçecek olan merkezin, çeşitli meslek dallarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirerek sektörlerin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, bakanlık ile KTEZO işbirliğinde yürütülen çıraklık ve yetişkin eğitimindeki öğrencileri nasıl daha ileriye götürebileceklerini görüşerek, kuracakları meslek masaları ile meslek tanımlarını Ekim ayında belirleyip açıklayarak, öğrencileri ilgi alanlarına göre bilgilendireceklerini kaydetti.



Çavuşoğlu ayrıca, yapacakları çalışmalarla öğrencilere eğitim ve istihdam yolunu açmayı hedeflediklerini ve bu bağlamda iş arayanlar ile iş verenlerin buluşmasının da sağlanacağını söyledi.Bakanlığı döneminde en büyük hedefinin Meslek Teknik Eğitim Kampüsü’nü hayata geçirmek olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu doğrultuda çalışmaların başladığını belirtirken, mesleki teknik eğitim okullarının daha cazip ve talep edilir hale gelmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.(SEL) FOTOĞRAFLI