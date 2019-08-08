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Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“ERENKÖY DESTANI KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÖZGÜRLÜK, EGEMENLİK, VATAN VE BAYRAK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HER ŞEYİ BİR KENARA İTEREK CEPHEYE KOŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ”

Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“ERENKÖY DESTANI KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÖZGÜRLÜK, EGEMENLİK, VATAN VE BAYRAK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HER ŞEYİ BİR KENARA İTEREK CEPHEYE KOŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ”

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“ERENKÖY DESTANI KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÖZGÜRLÜK, EGEMENLİK, VATAN VE BAYRAK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HER ŞEYİ BİR KENARA İTEREK CEPHEYE KOŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ”
 Lefkoşa, 8 Ağustos 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy destanının, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara iterek cepheye koştuğunun göstergesi olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 55. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün, onuru, şerefi ve bayrağı uğruna verdiği mücadelenin mihenk taşı olan Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümünde, Kıbrıs Türk Halkının, Erenköy’de vatan sevgisini, Anavatana duyduğu güven ve inancı ve hiçbir şart altında esareti kabullenmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Çavuşoğlu mesajına şöyle devam etti;

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“Bir avuç mücahit ve gencin gösterdiği şanlı direniş, ortaya konan birliktelik, kararlılık ve mücadele Kıbrıs Türk Halkına yıllarca ümit ışığı olmuş; huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmasının temelini oluşturmuştur. 
Bu zorlu mücadele ve şanlı direniş, Kıbrıs Türkü’nün adada varlığını sürdürmek için ortaya koyduğu fedakarlıkların ve Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün her koşulda yanında olduğunun anlaşılması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Herkes tarafından bilinmelidir ki Kıbrıs Türkü olarak, Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya ve devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günde başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm Erenköy Şehitlerini yad eder, Erenköy Gazilerimizi saygıyla selamlayarak,  Mücahit halkımıza sonsuz şükranlarımı sunarım”.
(AK/ÖK)
 

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