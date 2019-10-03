banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
276.199
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0467
EURO
6.2557
Çalıştığı marketten para çaldı
LEMAR'DA HIRSIZLIK!
Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti
Dava tanıkları dinlendi
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İKİ KAÇAK MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Çavuşoğlu: “bir Ülke Hastanesine Sahip Çıkması Gerektiği Gibi, Eğitimine De Sahip Çıkmalı”

ÇAVUŞOĞLU: “HEDEFİMİZ, ÜLKEMİZDE DOĞAN HER ÇOCUĞA EĞİTİM VEREBİLMEK”

Çavuşoğlu: “bir Ülke Hastanesine Sahip Çıkması Gerektiği Gibi, Eğitimine De Sahip Çıkmalı”

ÇAVUŞOĞLU: “HEDEFİMİZ, ÜLKEMİZDE DOĞAN HER ÇOCUĞA EĞİTİM VEREBİLMEK”

03 Ekim 2019 Perşembe 15:04
Çavuşoğlu: “bir Ülke Hastanesine Sahip Çıkması Gerektiği Gibi, Eğitimine De Sahip Çıkmalı”

ÇAVUŞOĞLU: “HEDEFİMİZ, ÜLKEMİZDE DOĞAN HER ÇOCUĞA EĞİTİM VEREBİLMEK”

Lefkoşa, 3 Ekim 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Hedefimiz, ülkemizde doğan her çocuğa eğitim verebilmek” dedi.

Çavuşoğlu, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, bir çocuğun hangi meslekte olacağına ancak kendisinin karar verebileceğine işaret ederek, eğitimci olarak bu açıdan baktıklarını ve okullarda tüm çocuklara eğitim alırken fırsat eşitliği yaratmak için ders kayıplarının, teçhizatların ekonomik açıdan da karşılayabildikleri kadarını sağlayabildiklerini kaydetti. 

Çavuşoğlu, okullarda kitap, defter ve öğretmen eksiği açısından ne gerekliyse onu karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.  

Bakan Çavuşoğlu, öğretmen alımlarını da okullar açılmadan yapmayı hedeflediklerini ancak yasalardaki sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin eğitim alanında öğretmen kayıplarının en aza inmesi için, geçici öğretmen atamalarını daha yetki gelmeden yaptıklarına da işaret etti.

Öğretmelerin de mesleki gelişimlerini artırabilmeleri için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler verildiğin dikkat çeken Çavuşoğlu, mevcut koşullarda en iyi şekilde okulların açılması için bakanlığının yaşanabilecek her türlü sorunları minimal seviyeye indirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Benim hedefim, ders kayıplarının hiç olmadığı bir eğitim döneminin olması” dedi.

“ÜLKEYE İKİ YILDA 5-6 OKUL DAHA KAZANDIRILMALI”

banner317
Çavuşoğlu, okulların, öğrenci sayısı açısından kapasitelerinin üstüne çıktığı için öğrencileri denetleme ve takip etmekte de zorluklar yaşandığını belirterek, ülkeye 2 yıllık süre içerisinde en az 5-6 tane daha okul kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu programda bakanlığının hedefleri arasındaki projeleri de “Gelecek yıl Karpaz Meslek Lisesi’nde yıkılması gereken bir binayı yıkıp yeniden yapmak, İskele’ye Kolej yapmak, Girne’de Püsküllü bölgesinde okul inşaatı devam ediyor, Gazimağusa’ya bir okul yapılması, Lefkoşa’da da bağışla bir okul yapılması, Lefke’de ve Gemikonağı’nda da anaokulu yapılması.” olarak sıraladı.

“Eskiden Türkçe konuşan çocuklarımız için okul ihtiyacı vardı.  Artık Ülkemizde Türkçe konuşamayan çocuklar için de okul ihtiyacı var” diyen Bakan Çavuşoğlu, ülkede İngilizceyi bilmeyen, Türkçeyi bilmeyen çok öğrenci olduğunu ve onlarla ilgili de çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.  Çavuşoğlu, “Bir ülke nasıl ki hastanesine sahip çıkması gerekiyorsa okullarına da sahip çıkmalı” dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer biz çocuklarımızı iyi eğitemezsek, günün sonunda ülkede, meslek sahibi olmayan, niteliksiz kalitesiz, yasalara uymayan, insani ilişkilere saygı duymayan, devletini sevmeyen, milletini sevmeyen, gelenek ve göreneklerini bilmeyen, ülkesine sahip çıkmayan birçok insan yetişir. Bu da devletlerin sonu olur. Bugün siz insanlara sahip çıkmazsanız onları yetiştirmezseniz… Bugün okul yapmayanlar, yarın cezaevi yapmak zorunda kalır. Biz vaktimiz varken okulumuzu yapalım…” 

Tam Gün Eğitimle ilgili olarak da Çavuşoğlu, hükümet programında tam gün eğitimin olmadığını, çünkü tam gün eğitime gerekli altyapının, öğretmen kadrosunun ve finansal desteğin sağlandığı zaman geçilmesinin uygun olacağını kaydetti. 

Çavuşoğlu, tam gün eğitimi kendilerinin de hedeflediğini, ancak TC ile yapılan mutabakat metninde de bu sisteme gerekli finansmanın sağlanması şartıyla altyapısı hazırlandığı zaman geçilebileceğini belirtti.

Tam gün eğitime geçebilmek için öğretmen kadrosunun minimum yüzde 30 civarında artırılması gerektiğine de değinen Çavuşoğlu, bunun da yaklaşık 1500 öğretmen daha demek olduğunu ve tam gün eğitime geçebilmek için okulların alt yapısıyla hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki üniversitelere bir yol, bir kulvar sağlamak ve gelişimine katkı sağlamak için YÖDAK’la ve Üniversiteden yetkililerle birlikte “Strateji Belgesi” hazırladıklarını ve bunun Bakanlar Kurulu’ndan da geçtiğine işaret eden Çavuşoğlu, üniversitelerin geleceği için bu belgenin içindeki maddelerin her birinin yeni tüzüğe ihtiyacı olduğunu ve bunları güncelleyip 2020 yılının Haziran ayına kalmadan düzenlemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

(RU/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştığı marketten para çaldı
Çalıştığı marketten para çaldı
Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti
Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan değerlendirmeler
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’dan değerlendirmeler
Başbakan, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul  etti
Başbakan, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul  etti
Eylül ayı hayat pahalılığı oranını 1.88
Eylül ayı hayat pahalılığı oranını 1.88
Bakan Çavuşoğlu’ndan “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi” ile ilgili açıklama…
Bakan Çavuşoğlu’ndan “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi” ile ilgili açıklama…
Öğretmen sendikaları Maliye Bakanı Amcaoğlu'nu kınadı..
Öğretmen sendikaları Maliye Bakanı Amcaoğlu'nu kınadı..
Kıbrıs Türkü'nün üretim potansiyeli belgesel oluyor
Kıbrıs Türkü'nün üretim potansiyeli belgesel oluyor
Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü
Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, hayvanlara yönelik yapılan haksızlıklara dikkat çekti
UKÜ’lü akademisyen Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, hayvanlara yönelik yapılan haksızlıklara dikkat çekti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim