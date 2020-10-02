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Çavuşoğlu: “9 Ekim Ve Sonrası İçin Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Charter Seferler Düzenlenip, Devletin Karantina Merkezinde Öğrenciler Misafir Edilecek”

“BU YIL ÜNİVERSİTELERİMİZE KAYIT YAPTIRMA HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYILARININ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMESİ, KÜRESEL ÖLÇEKTE YAŞANAN SALGIN DÖNEMİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA MEMNUNİYET VERİCİ”

02 Ekim 2020 Cuma 19:39
Çavuşoğlu: “9 Ekim Ve Sonrası İçin Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Charter Seferler Düzenlenip, Devletin Karantina Merkezinde Öğrenciler Misafir Edilecek”
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“BU YIL ÜNİVERSİTELERİMİZE KAYIT YAPTIRMA HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ SAYILARININ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMESİ, KÜRESEL ÖLÇEKTE YAŞANAN SALGIN DÖNEMİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA MEMNUNİYET VERİCİ”

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenlenip, devletin karantina merkezinde öğrencilerin misafir edileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin hiç bir şüphesi olmasın, onları güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) yerleştirme sonuçlarının ve verilerinin bugün ÖSYM başkanlığı tarafından açıklandığına ve üniversitelere yerleşen öğrenci sayılarının belli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu “Bu yıl üniversitelerimize kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci sayılarının geçen yıla göre yüzde 11 oranında artış göstermesi, küresel ölçekte yaşanan salgın dönemi de göz önüne alındığında memnuniyet vericidir” dedi.

Bu noktaya gelmenin çok da kolay olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Elde ettiğimiz sonuç, bir yılı aşkın süredir yürütülen sistematik, özverili ve stratejik çalışmaların yansıması olduğunu aktarmak isterim. Geçen yıl ülkemizdeki üniversiteler denklik sıkıntısı yaşarken yürüttüğümüz çalışmaların soncunda YÖK ile imzalanan ve denklik sıkıntısını ortadan kaldıran “Mutabakat Zaptı” bu sürecin başlangıcı olmuştur. YÖDAK, Rektörler, kurduğumuz bilim kurullarıyla mesai kavramı gözetmeden gerçekleştirdiğimiz sonuç ve çözüm odaklı çalışmalarımız, bugün elde ettiğimiz sonucun yansımasıdır.”

KKTC tarihinde ilk kez Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Strateji Belgesi”nin yükseköğrenim geleceğinin planlanması açısından son derece önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, bununla birlikte sistematik çalışmaların bir sonucu olarak YÖDAK’la birlikte hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü”nün de bu dönemde hayat bulduğunu anımsattı ve yükseköğrenim eylem planı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca TC Yükseköğretim Kuruluyla ( YÖK ) gerçekleştirdikleri bilimsel ve güvene dayalı toplantılar sonucunda, KKTC yükseköğretim kurumlarının geleceğine önemli katkılar sağlayacak kararların altına imza attıklarını söyledi.

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26 EKİM 2020 TARİHİNDE “ÖĞRENCİ DOSTU ADA KART” BAŞVURULARI BAŞLIYOR…

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC yükseköğretiminde umutların azaldığı dönemde tercihlerin başlamasına 1 hafta kala büyük ilgi ve yankı uyandıran “ Öğrenci Dostu Ada” projesiyle öğrencilere umut olduk. Ülkemizdeki öğrencilere ayrıcalıklar, avantajlar sağlayacak, öğrenci memnuniyeti getirecek projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte ulaşım ve konaklama noktasında öğrencilerimizin karşılaştıkları sıkıntılara çözümler getireceğiz. Bir bağlamda KKTC üniversitelerin tercih edilebilmesi adına Devlet olarak öncülük ettik.”

Bakan Çavuşoğlu, Ada Kart ile öğrencilere alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacağına dikkat çekti.

10 BİN 304 ÖĞRENCİ, GEÇEN YILA GÖRE % 11 ORANINDA ARTIŞ…

Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve paydaşları ile birlikte kurguladıkları stratejiye ve ortaya koydukları projelere güvendiklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ne mutlu ülkemize ki YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre % 11 oranında öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 8905 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl rakamı 10,304’e çıkardık. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını  %64’ten %75’e çıkardık. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

9 EKİM’DE YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN CHARTER SEFERLER BAŞLIYOR…

“Hem yeni kayıt yapan hem de eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ülkemize getirmek için gerekli çalışmalara katkı koyup en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuşan Çavuşoğlu, “9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenleyip, devletin karantina merkezinde öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Öğrencilerimizin hiç bir şüphesi olmasın, onları güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu sıra dışı ve zor şartlar altında sürece katkı koyan Başbakan Ersin Tatar’a, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, tüm sıkıntılarıyla yakinen ilgilenen YÖK Başbakanı Yekta Saraç’a ve tüm paydaşlara da teşekkür ederek, ülkedeki üniversitelere kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

(TUĞ/HA)

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