banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99560
ALTIN
276.081
DOLAR
5.7021
STERLİN
7.0163
EURO
6.2901
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İki ay hapis yatacak
İKİ AY HAPİS YATACAK
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
banner307

Çavuşoğlu, yükseköğretimdeki sistemin içindeki sorunların çözümlendiğini açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerin de yaşadığı sıkıntıların bugün itibarıyla sonlanacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, yükseköğretimdeki sistemin içindeki sorunların çözümlendiğini açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerin de yaşadığı sıkıntıların bugün itibarıyla sonlanacağını açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 06:49
Çavuşoğlu, yükseköğretimdeki sistemin içindeki sorunların çözümlendiğini açıkladı

Çavuşoğlu, KKTC yükseköğreniminin yeni öğretim yılına, denklik ve e-devlete aktarım hususunda belirsizlik ve sıkıntılarını çözmüş şekilde başlayacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, “YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile 19.07.2019 tarihinde imzaladığımız yükseköğrenim alanındaki Mutabakat Zaptı sonucunda KKTC yükseköğreniminde denklikte yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmıştık. Bilindiği üzere Mutabakat Zaptı, 2019-2029 Öğretim Yılı’nda yürürlüğe gireceği için sistemin içinde yer alan öğrencilerimizin bazı sıkıntıları çözümlenememişti. YÖK ile de yaptığımız görüşmeler sonucunda sistemin içindeki öğrencilerimizin de yaşadığı sıkıntılar bugün itibarı ile sonlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

banner317
“Bu bağlamda 2019 yılı öncesinde de KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak KKTC yükseköğretim kurumlarına kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kaydolan öğrencilerden de denklik aranmayıp ilgili madde hususunda değerlendirildikten sonra bilgileri ve mezuniyetlerini YÖKSİS üzerinden e-Devlette erişime açılacak.

Bunun yanında özel yetenek alanında da iyileştirmeye gidilmiş olup bu öğrenciler için denklik süreci söz konusu olmakla birlikte bu alanda öğrenim gören öğrencilerimizin de e-devlet üzerinden öğrenci olduklarına dair belge alabileceklerdir.

KKTC Yükseköğrenimi denklik ve e-devlete aktarım hususunda belirsizlik ve sıkıntılarını çözmüş bir şekilde yeni öğretim yılına başlayacaktır. Bu süreç zarfında olumlu desteklerinden dolayı YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, üretilen kararların ülke yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni ederim.”

Son Güncelleme: 06.09.2019 10:00
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluYök Sistem Sorunlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu El-sen İle Bir Araya Geldi
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu El-sen İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Üyelerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Üyelerini Kabul Etti
Oğuz: “Harnup fiyatlarını tüccar değil üretici ve kooperatifler belirlemeli”
Oğuz: “Harnup fiyatlarını tüccar değil üretici ve kooperatifler belirlemeli”
Gazeteci değişim programı için başvurular 15 Eylül’e kadar
Gazeteci değişim programı için başvurular 15 Eylül’e kadar
Akıncı- Lute görüşmesi tamamlandı
Akıncı- Lute görüşmesi tamamlandı
Kaşif: “Süresiz genel grevimiz anlaşma sağlanana kadar sürecek”
Kaşif: “Süresiz genel grevimiz anlaşma sağlanana kadar sürecek”
6 Milyon dolarlık jeneratöre 24 Milyon
6 Milyon dolarlık jeneratöre 24 Milyon
Akıncı ve Lute altıncı kez görüşüyor
Akıncı ve Lute altıncı kez görüşüyor
Art  Studio 110  Uluslararası Sanat Kolonisi  başladı
Art  Studio 110  Uluslararası Sanat Kolonisi  başladı
Ersan Kaşif: “Süresiz grevimiz anlaşma sağlanana kadar sürecek”
Ersan Kaşif: “Süresiz grevimiz anlaşma sağlanana kadar sürecek”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim