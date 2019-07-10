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Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç ile görüştü

Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç ile görüştü

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:39
Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç  ile biraraya geldi.

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Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke'nin de katıldığı heyetle KKTC'deki üniversiteler ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumlarının ele alındığı faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, "YÖK olarak, ülkemiz yükseköğretimine verdiğimiz önem kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 10.07.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğlu Yekta Saraç
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