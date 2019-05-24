banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner307

Çavuşoğlu: “YÖDAK’ın daha otoriter bir konuma gelmesi gerekiyor”

Çavuşoğlu: “YÖDAK’ın daha otoriter bir konuma gelmesi gerekiyor”

24 Mayıs 2019 Cuma 13:30
Çavuşoğlu: “YÖDAK’ın daha otoriter bir konuma gelmesi gerekiyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile kurul üyelerini kabul etti. Görüşmede, yükseköğrenimde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan Prof. Dr. Akile Büke, Bakan Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarı dileyerek, YÖDAK’ın sorunlarını ayrıntılarıyla aktarmak ve yükseköğretimde atılacak adımları görüşmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise YÖDAK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görüşmede YÖDAK’ın çalışmaları hakkında bilgi alma ve beklentileri aktarma şansı yakaladıklarını belirtti.

Yükseköğretimin ülkenin lokomotifi olduğuna dikkat çeken ve bu alanda atılacak adımların önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın üniversitelerle ilgili tüm konuların muhatabı konumundaki kurum olduğunu, bu nedenle YÖDAK’ın yapısının daha otoriter bir konuma gelmesi gerektiğini vurguladı.

banner317
“TÜM GAİLEMİZ YÜKSEKÖĞRETİMİN İLERİYE GİTMESİDİR”

Nazım Çavuşoğlu, bu bağlamda kurumun yapısının güçlendirilmesi adına atılacak adımları yakından takip ederek, görüşüp tartışacaklarını da kaydederek, yaşananların nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirerek çıkan sonuçlara göre ortaya bir vizyon koyacaklarını belirtti ve “Tüm gailemiz yükseköğretimin ileriye gitmesidir” dedi.

Çavuşoğlu, YÖDAK’ın ülke açısından önemine vurgu yaparak “YÖDAK’a beklentilerimizi aktardık, daha etkin ve daha otoriter bir yapı oluşturulması gerektiğine vurgu yaptık” diye konuştu.

Çavuşoğlu, süreç içerisinde yaşanan sorunlara çözüm bulmak için görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 24.05.2019 16:35
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi
Tebrikler Çelebioğlu özel güvenlik şirketi
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, Bürokratlarla Çalışma Toplantısı Yaptı
Arucad’ın Burs Ve Yetenek Sınavı 10-12 Haziran’da
Arucad’ın Burs Ve Yetenek Sınavı 10-12 Haziran’da
Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran’da
Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10-13 Haziran’da
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu: “çocuklarla İlgili Haberlerde Etik Kurallara Hassasiyet Gösterilmeli”
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu: “çocuklarla İlgili Haberlerde Etik Kurallara Hassasiyet Gösterilmeli”
Abonelerin Dikkatine!!! Haber Bültenimizde Yer Alan 1 Numaralı
Abonelerin Dikkatine!!! Haber Bültenimizde Yer Alan 1 Numaralı "başhakim Zeka Bey Ölümünün 35. Yılında Törenlerle Anılacak" Haberine Düzeltme
Bkp, Ap Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı
Bkp, Ap Seçimlerine Katılım Çağrısı Yaptı
Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”
Berova: “Ekonomi ayağa kalkmalı”
5’inci kattan atlayarak canına kasteden kadına bakanlıktan yasal statü fırsatı
5’inci kattan atlayarak canına kasteden kadına bakanlıktan yasal statü fırsatı
UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”
UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim