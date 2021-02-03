Çavuşoğlu: “Üretı̇mı̇n devamı içı̇n destek olmayı sürdürüyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesinde temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Cypfruvex ve Kalyoncu Paketleme Tesisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cypfruvex Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ve Kalyoncu Paketleme Tesisi Yöneticisi Ahmet Hastürk’le bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, pandemi koşulları altında bulunulduğunu anımsatarak, halkın gerekli gıda ihtiyacının karşılanması ve ekonomik faaliyetin sürdürülebilmesi hedefiyle bakanlığın, üretimin devamı için destek olmaya devam ettiğini söyledi.

“ÜRETİCİ YALNIZ DEĞİLDİR”

Bakan Çavuşoğlu, sarı altın olarak bilinen narenciyede de üretimin aksamamasının önemine işaret ederek, narenciyenin kesimine, paketlenmesine ve ihracına devam edildiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, üretici dostu kimliğe sahip olduklarını vurgulayarak, narenciye ile ilgili gerek pazarlama gerekse fiyat konularında yaşanan sıkıntıları bildiklerini, bu sıkıntıların aşılması için Cypfruvex’le birlikte çalıştıklarını ve üreticiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade etti.