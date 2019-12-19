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Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”

Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”

19 Aralık 2019 Perşembe 13:29
Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”

ÇAVUŞOĞLU: “ÜLKEYİ SEVMEK SADECE LAFTA DEĞİL, İNANMAK, ÇALIŞMAK VE BAŞARMAKLA OLUR”
 

OĞUZ:  “EMEĞE ULAŞMAK İÇİN DE EMEK LAZIM BUNUN İÇİN DE EĞİTİM ŞART”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yaşam boyu eğitim kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların mesleki yeterliliğinin sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde, protokolün imzalanmasının ardından, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Tanıtım videosu gösterildi.
Törende, Tarım ve Kırsal Kalkınma Merkezi Koordinatörü Deniz Solyalı, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Proje Yürütücüsü Donald Aquilina, Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz birer konuşma yaptı.
ÇAVUŞOĞLU
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeyi sevmenin sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olduğunu ifade ederek, kendisinin de 2009’da Tarım Bakanıyken inanıp planlayarak, daha sonra da hep birlikte çalışarak bu projeyi bugünlere taşıdıklarını söyledi.
Öğrenerek geçirdikleri sürecin ardından gereğini yapma aşamasına geçtiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda sürekli motive eden ve pes etmelerine izin vermeyen AB Koordinasyon Merkezi’ni de selamladı.
Çavuşoğlu, bu projeye dahil edilenlerin kesinlikle “torpilsiz seçildiğini” vurgulayarak, çiftçiliğin üreticiliğin eğitim şartı aranmadan yapılan tek meslek olduğunu ancak bundan sonra en azından devletten destek isteyenlere mesleki eğitim vererek sertifikalandıracaklarını belirtti.
AB projesi hazırlayan ofislerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, proje ücretlerini aradan çıkarmak için uzmanların üreticilerin yanında olmasını sağlayacaklarını ve üreticileri “bal yapmaz arı” konumundan çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.
OĞUZ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, devraldığı işi ileriye taşımak için çalıştıklarını her alanda bilimsel eğitimin şart olduğunu ifade ederek, “Emeğe ulaşmak için de emek lazım bunun için de eğitim şart” dedi.
Sertifikalı eğitimin aynı zamanda ekonomik değer de sağladığını bu nedenle herkesi bu konuda motive etmek gerektiğini kaydeden Oğuz, kişileri bilinçlendirerek güvenli gıda üretimi ve uygun gıda tüketimi için yaptıkları ve attıkları adımları anlattı.
Oğuz, bu sertifikaların AB’de de değer taşıyacağını, rekabeti arttıracağını dile getirerek, çiftçileri eğitmek için talep ettikleri uzmanları ve bilinçlendirmek verdikleri eğitimleri anlattı.

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BARIN 
AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın, AB’nin 2004’den beri yasal uyum çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, bakanlık ve kurumlarla yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirledikleri öncelikler doğrultusunda destek verdiklerini kaydetti.
Bu projenin bugünün değil 2009’da başlayan bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Barın, üretimin erişilebilir ve rekabet edebilir olması için 2014 beri yapılan yasal çalışmaları da anlattı.
HOCANIN
Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise, ülke geleceği için mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğuna işaret ederek, mesleki eğitimin her sektör için değerli olduğunu ve kendilerinin de bu değeri yükseltmek için çalıştığını vurguladı.
Mesleki eğitimle ilgili yasa taslağının dün meclise gönderilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hocanın, bu tür projeler sayesinde kendilerinin de yaşam boyu eğitimin hiç bitmeyeceğini öğrendiklerini söyledi.
AQUILINA
Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Proje Yürütücüsü Donald Aquilina da, yolculuklarında bugün bir dönüm noktası yaşadıklarını belirterek, hayata geçirdikleri danışmanlık sistemiyle ilgili bilgi verdi.
6 aydır mesleki eğitim için yaptıkları çalışmaları anlatan Aquilina, sürdürülebilir bir proje ortaya koymak için sürdürülebilir eğitimin şart olduğunu bu nedenle de eğiticinin eğitilmesine odaklandıklarını kaydetti.
Aquilina, 8 farklı modülden oluşan ve Nisan’da başlayacak eğitim programıyla ilgili bilgi verdi.
SOLYALI
Tarım ve Kırsal Kalkınma Merkezi Koordinatörü Deniz Solyalı, Hayalden Gerçeğe başlığıyla yaptığı konuşmada 2009 yılında ilk adımları atılan programla ilgili bilgi vererek, “Yılmadık inandık çalıştık ve adım adım ilerliyoruz hedeflerimize” dedi.
Bugün tarım ve kırsal kalkınma alanında verilecek eğitimlerin bir müfredat kapsamında yapılmasıyla ilgili bakanlıkların onayıyla sertifikalandırma noktasında olduklarını belirten Solyalı, bu uzun süreçte projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 19.12.2019 17:35
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