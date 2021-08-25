Çavuşoğlu Türkiye’deki yangınların söndürülmesine destek olan Orman Dairesi ekibi ve Karşıyaka’daki yangına müdahale eden kadınlara teşekkür belgesi takdim etti

Bakanlıkta yer alan kabulde, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve bakanlık müsteşarı Emirali Deveci de hazır bulundu.

ÇAVUŞOĞLU

Kabulde konuşan Bakan Çavuşoğlu, her olumsuzluğun olumlu bir tarafı olduğunu belirterek, bu düşünceyi hayata geçiren olayların kahramanları ile birlikte olduklarını söyledi.

Karşıyaka’daki yangına müdahale eden 3 kadının, takdiri hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yangın çıktığı gün içlerinden gelerek, ülkenin değerlerine sahip çıkmak için ellerinde kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlattı.

“YILIN FOTOĞRAFI…”

“Bana göre yılın fotoğrafını oluşturan 3 kadınla birlikteyiz” diyen Çavuşoğlu, kadınlara teşekkür etti. KKTC coğrafyasının bize ait olduğunu ve korunması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, kadınların müdahalesiyle, karınca hikayesi arasında benzetme yaparak, “Karınca hacca gitmek için yola çıkar ve derler ki sen bu ayaklarla nasıl gidecen, ‘En azından yolunda ölürüm’ demek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

Kadınların kovalarla yangını söndüremeyecek olsa da bu konuda çaba harcamalarının önemini belirten Amcaoğlu, kadınların fotoğraflarını gören kişilerin motive olarak, yangını söndürmek için orada olduğunu anlattı.

“Gerçekten bize gurur kaynağı oldunuz” diyen Amcaoğlu, sembol fotoğrafların bakanlık ve Orman Dairesi’nde ilelebet yaşayacağını kaydetti. Nazım Çavuşoğlu, Karşıyaka’da yanan bölgenin, bu yıl belediyeyle birlikte peyzajını yaparak, halkın malını, halka kazandıracaklarını da bildirdi.

Anavatan Türkiye’de çıkan yüzlerce yangına, binlerce arazöz ve insan, onlarca uçak ve helikopterin müdahale ettiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Bizim burada tırnağımız ağrısa Anavatan’ımız her şeyi ile burada…” diyerek, kendilerinin de ne yapılabileceğini görüştüklerini anlattı. Çavuşoğlu, bu çerçevede Orman Dairesi Müdürü’nün görüşünü de alarak, adada çıkabilecek yangınları söndürme gücünü kaybetmeden, bir yangın ekibini Türkiye’ye gönderdiklerini söyledi.

“ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATILDI”

Türkiye’ye giden ekibin gönüllü şekilde oraya gittiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak belki de yüzyıllardır ilk kez Anavatan Türkiye topraklarına desteğe gittik. Her zaman onlar bize desteğe gelirdi, bu kez biz onlara destek olmak için hazırlık yaptık” dedi. Ekibin büyük bir fedakarlık yaparak, ailelerini, çocuklarını bırakarak, Covid-19 riskini de göze alıp Türkiye’ye gittiklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, çok güzel işlere imza atıldığını vurguladı.

Yangının büyümesine ve soğutulmasına büyük katkılar yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, 1 kişinin Covid-19’a yakalandığını ancak daha sonra ekibin sağlıklı bir şekilde ülkeye döndüğünü söyledi.

“BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK PERFORMANS SERGİLENDİ… TÜRKİYE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ TEŞEKKÜR MESAJI İLETTİ”

Ekibi uğurladığı gün, “Kıbrıs Türk halkını temsil edeceksiniz, bizim gururumuz olacaksınız ona göre davranın” dediğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, beklediğinden daha yüksek bir performans gösterildiğini kaydetti. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de kendilerine teşekkür mesajı ilettiğini bildiren Nazım Çavuşoğlu, hem Türkiye Orman Bakanı, hem Kıbrıs Türk halkı, hem de hükümet adına ekibe takdir ve teşekkürlerini sundu.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’ye giden yangın ekibinin ulaşımını sağlayan Filo Denizcilik Limited Şirketi’ne ve orada ekibin konaklamasına yardımcı olan Limak Oteller Grubu’na teşekkür etti.

Türkiye’deki yangından zarar gören üreticilere destek olmak için, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin devreye girerek, yüzlerce tır balya hibesinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ihtiyaç olması halinde 200-300 tır balyayı gönderebilecek durumda olduklarını ancak 15 tır gönderdiklerini söyledi. İhtiyaç olmadığı için hibeleri durduklarını ifade eden Tarım Bakanı Çavuşoğlu, hayvancıların yüzlerce hayvanı hibe etmeye hazır olduklarını da bildirdi.

Burada yaşayan insanların Anavatan Türkiye’ye ve toplumsal sorunlara duyarlılığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, koordinasyonu sağlayan Orman Dairesi Müdürü, müsteşar ve diğer yetkililere de teşekkürlerini sundu.

Bir olunduğu ve ortak değerler için ortak hareket edildiği sürece bu coğrafyanın güzelliklerinin geleceğe taşınacağını ifade eden Çavuşoğlu, gösterilen duyarlılığın önemini belirtti. Çavuşoğlu, “İyi ki varsınız, iyi ki bu duyguları bize yaşattınız, ülkeyi sevmek böyle bir şey, hiç düşünmeden öne atılmak, siz öne atıldınız…” ifadelerini kullandı.

Orman yangınları konusunda ilk defa bu şekilde teşekkür belgesi sunulacağını da dile getiren Çavuşoğlu, “Siz bunu hak ettiniz” dedi.

KURDOĞLU: “ORMANLAR CİĞERİMİZ”

Karşıyaka’daki yangına Merve Karakoyun ve Elif Yılmaz ile birlikte müdahale eden Gülizar Kurdoğlu, hepsi adına yaptığı konuşmada, yangının başladığı yerde oturduğunu belirterek, yangını eşinin fark ettiğini hemen polise ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Bölgede evler olduğunu, her tarafta ağaç ve yeşillik bulunduğunu aktaran Kurdoğlu, kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını anlattı. Kurdoğlu, itfaiye ekipleri, köylüler ve su tankerleriyle yangının evlere ulaşmasını engellediklerini belirtti. “Ormanlar ciğerimizmiş, her sabah yemyeşil gördüğümüz yer şu anda simsiyah, kuşlar konacak yer bulamıyor” vurgusu yapan Kurdoğlu, herkesin dikkatli olmasını istedi, en ufak bir müdahalenin bile önemine dikkat çekti.

ÖZKALKANLI: “BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR”

Türkiye’ye giden ekip adına söz alan Güzelyurt Bölge Şefliğinde görevli birinci derece kıdemli mühendis yardımcısı Kamil Özkalkanlı da, Türkiye ve KKTC’nin arasında kopmaz bir gönül bağı olduğunu vurgulayarak, zor zamanlarda Türkiye’deki halka yardımcı olabilmenin kendileri için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirtti. Kendilerine bu imkânı verenlere teşekkür eden Özkalkanlı, orada olmaktan huzur duyduklarını, meslektaşlarıyla ve yöre halkıyla omuz omuza mücadele verdiklerini kaydetti. “Tek amacımız bir ağaç kurtarmaktı ama fazlasını yaptık” diyen Özkalkanlı, yöre halkının yangın alanına yaptığı yardımları anlatarak, bir göz doktorunun gün boyu yanlarına geldiğini, 80 yaşında bir ninenin ise yangın alanına su şişesi taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, ekibi alkışlayarak, bir kez daha teşekkürlerini sundu.

Bir daha böyle yangınların yaşanmaması temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, çıkması halinde ise birlikteliğin önemini vurguladı ve “Gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve coğrafya yaratma hedefimize mutlaka ulaşacağız” dedi.

Daha sonra teşekkür belgeleri takdim edildi.