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Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer’i kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı ile beraberindeki heyet de hazır bulundu. 

Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer’i kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı ile beraberindeki heyet de hazır bulundu. 

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:50
Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer’i kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer’i kabul etti. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı ile beraberindeki heyet de hazır bulundu. 

Görüşmede, KKTC’de organize edilen Üniversite Spor Oyunları, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyeliği ve organizasyonlar ile üniversite sporlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan Kemal Tamer, sporu eğitimin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, KKTC sporuna ivme kazandırmak istediklerini, bu doğrultuda da federasyon olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hüseyin Kınacı başkanlığındaki KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun da önemli işlere imza attığını dile getiren Tamer, gösterdikleri çaba ve ortaya koydukları çalışmalardan dolayı federasyon yetkililerini tebrik etti.

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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı da, ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumdan dolayı spor müsabakalarına katılımda politik engellemelerle karşılaştıklarını ancak Kemal Tamer’in verdiği büyük destekle bu haksız kararı ortadan kaldırdıklarına dikkat çekerek, ülke sporuna verdikleri desteklerden dolayı Tamer’e teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, başında uygulanan ambargoların aşılmasında verilecek desteğin önemine dikkat çekerek, “Kıbrıs Türkü fırsat verilince neler yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış bir toplumdur. Bu tür engellemelerin önüne geçilmesi adına sizlerin vereceği destek çok önemlidir. Ülkemiz gençlerinin önünü açacak adımlar atarak, onların gelişimlerine katkı koyan herkese teşekkürlerimi iletirim” dedi. 

İki federasyon arasında yürütülen çalışmaların geliştirilerek daha da çoğalması temennisinde de bulunan Çavuşoğlu, işbirliği temelli yürütülen bu çalışmaların ülke gençliğinin gelişmesine ve dünyaya açılmasına olanak sağladığını belirterek, verdikleri desteklerden dolayı Kemal Tamer’e ayrıca teşekkür etti.


 

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluKemal Tamer
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