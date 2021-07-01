banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi...
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

Çavuşoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz“

01 Temmuz 2021 Perşembe 18:45
Çavuşoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz“
banner337

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC'nin eşit bir ortak olarak masada olması gerektiği ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış ve çözümün olabileceğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz." dedi.
Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneğini ziyaret etti.
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve diğer mücahitlerle görüşen Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.
TMT'yi ziyaret etmekten onur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yarım asrı aşkın süredir Kıbrıs meselesine hepimiz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle TMT olarak, şu anda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neferleri olarak verdiğiniz desteğin farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi, ecdadımızın ve büyüklerimizin Kıbrıs Türk halkının haklarının savunduğu gibi, biz de bugün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için Türkiye ve KKTC olarak birlikte hareket ediyoruz." dedi.
Kıbrıs Türk halkını, geçmişte olduğu gibi, bir eşit ortak olarak görmek yerine azınlık olarak görmeye çalışanların halen olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Egemen eşitlik temelinde, KKTC'nin eşit bir ortak olarak masada olması gerektiği ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış ve çözümün olabileceğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak bir bütünüz. Her zaman sizin gücünüzü ve desteğinizi hissediyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükran ve sevgiyle yad ettiklerini dile getirerek, "Beka, istikbal ve istiklal mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Şunu bilin ki biz her zaman sizlerin emrindeyiz, destekçininiz, yanınızdayız ve önümüzdeki ziyaretlerde sizlerle daha geniş kapsamla bir arada olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİ İSABETLİ BİR KARARDIR"

banner341
TMT Mücahitler Derneği Bora ise Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür etti.
Tarihsel olarak İngiliz koloni dönemini, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemlerini yaşadıklarını kaydeden Bora, "Bugün de bağımsız KKTC'de yaşamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu günlere kolay gelmedik." dedi.
Bora, 1963-1974 arasında Kıbrıs Türkü'nün Rumların saldırıları altında yaşadığını ve bu süreçte 103 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ın bütününe barışı ve çözümü getirdiğini ifade eden Bora, "53 yıldan beri devam eden federasyon görüşmelerinden sonra, bunların bir neticeye ulaşılmayacağı anlaşılınca iki devletli çözümü getirmenin tam sırasıydı. İki devletli çözüm modeli isabetli bir karardır, başka bir seçeneği yoktur." şeklinde konuştu.
Daha sonra KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret eden Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve üyelerle görüştü.
Çavuşoğlu'na, ziyaretleri sırasında, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve diğer yetkililer eşlik etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 01.07.2021 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeycek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeycek
Tatar: “Resmi müzakere sürecine başlamadan önce kıbrıs için özel temsilci atanması anlamlı değil; hatta sıkıntı bile yaratabileceği görüşündeyiz”
Tatar: “Resmi müzakere sürecine başlamadan önce kıbrıs için özel temsilci atanması anlamlı değil; hatta sıkıntı bile yaratabileceği görüşündeyiz”
CTP Girne’de yürüyüş düzenledi
CTP Girne’de yürüyüş düzenledi
Girne Belediyesi'nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri, survivor yarışmasıyla başladı
Girne Belediyesi'nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri, survivor yarışmasıyla başladı
Çavuşoğlu: “5 artı 1 gayrı resmi cenevre toplantısı kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası oldu. Bir dönem kapanıp, yeni bir dönem açıldı”
Çavuşoğlu: “5 artı 1 gayrı resmi cenevre toplantısı kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası oldu. Bir dönem kapanıp, yeni bir dönem açıldı”
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YÖDAK’ı ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YÖDAK’ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu kabul etti
Yeterlik sınav tarihleri 1 hafta ileriye alındı
Yeterlik sınav tarihleri 1 hafta ileriye alındı
Canaltay’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Canaltay’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi vara
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi vara

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim