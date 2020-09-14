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Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:54
Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!
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NTV canlı yayınına katılan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz hakkında açıklamalar da bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız. Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur." sözleriyle Ankara'nın duruşunu ortaya koydu.

Yunanistan hükümeti, Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na geri çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi de geminin geri çekilmesini bir 'taviz' olarak nitelendirmişti.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

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"Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yöneliktir. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor."

AB'DEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEBİ

Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların birkaç ülke tarafından talep edildiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu." dedi.

Ayrıca Çavuşoğlu, "Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli." ifadesini kullandı.

"MACRON DÜRÜST BİR SİYASETÇİ DEĞİL, ŞİRAZEDEN ÇIKTI, DENGESİ BOZULDU"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı, dengesi bozuldu. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor."

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluDoğu Akdeniz
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