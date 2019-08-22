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Çavuşoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Çavuşoğlu: “Protokol çalışmalarının çok ivedi şekilde sonuçlandırılması için mutabakata varıldı”

Çavuşoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Çavuşoğlu: “Protokol çalışmalarının çok ivedi şekilde sonuçlandırılması için mutabakata varıldı”

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
Çavuşoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ile kültürel ilişkilerin bir usul içerisinde yürütülmesi adına önceden başlamış olan protokol çalışmalarının çok ivedi şekilde sonuçlandırılması için mutabakata varıldığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıslı sanatçıların Bakanlığının istihdam ettiği sanatçılarla Kıbrıs’a özgü oyunlar sergilemesini planladıklarını ifade ederek, “İlk olarak da Devlet Opera ve Bale ekibimizle Arap Ali Destanı’nın sergilenmesini amaçlıyoruz” dedi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile makamında görüştü.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ersoy’un ülkeyi ve bakanlığını ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ersoy’un kendilerini Ankara ziyaretlerinde çok samimi ve içten karşıladığını hatırlatarak yeniden teşekkür etti.
Çavuşoğlu, Ersoy ile Ankara’da ve KKTC’de gerçekleştirdikleri ön görüşmede,  KKTC’nin geleceğinde kültürün çok önemli olduğunu ve kültürel varlıkların tespit ve değerlendirmesinde, halkla buluşmasında kendilerine her türlü desteğin verileceğinin ifade edildiğini söyleyerek, kültürel ilişkilerin bir usul içerisinde yürütülmesi adına önceden başlamış olan protokol çalışmalarının çok ivedi şekilde sonuçlandırılması için mutabakata vardıklarını da belirtti.
Bu çalışmaları protokolle zapt altına aldıktan sonra ülkemizde gelecek nesillere taşınması gereken kültürel öğelerin, halkla buluşması noktasında oluşan fikir birliğinin hayata geçirilmesi noktasında destek alarak faaliyetlere başlayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, “Sayın bakanın KKTC’ye bakış açısına ve vizyonuna teşekkür ederim, buradaki kültürü de Türkiye’deki kültürün bir parçası olarak görmesi nedeniyle de müteşekkirim” dedi.
Çavuşoğlu, “Biz her zaman tek millet 2 devlet esasıyla işleri yürütüyoruz ve kültürümüzün her tarafa yayılması anlamında işbirliğimizi en iyi şekilde geliştireceğimizi, söylüyoruz” dedi.

ERSOY
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçmişte KKTC’yi birçok kez ziyaret ettiğini ancak birkaç senedir iş yoğunluğundan fırsat bulamadığını dile getirerek, sıcak karşılama için herkese teşekkür etti.

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Çavuşoğlu ile önceki görüşmelerde aldıkları kararlar olduğunu, öncelikli olarak sonuçlandıracakları konunun, Eylül ayı içinde öncekinin sona erdirilerek yeni protokol çalışmasının hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.
Kıbrıslı sanatçıların Bakanlığının istihdam ettiği sanatçılarla Kıbrıs’a özgü oyunlar sergilemesini planladıklarını anlatan Ersoy, “ilk olarak Devlet Opera ve Bale ekibimizle Arap Ali Destanı’nın sergilenmesini amaçlıyoruz” dedi.
Ersoy, bu tür organizasyonların sürekli ve devamlı olmasını istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda ağırlıklı olarak KKTC’li sanatçılardan oluşacak 2-3 oyun hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC’de, 1-2 kez Türkiye’de ve en az 1 kez Londra’da sergilenecek şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.
Burada, Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmak ve iki ülke arasındaki faaliyetlerin daha iç içe girmesini sağlamak amacını taşıdıklarını ifade eden Ersoy, “ilk etapt biz kendi genel müdürlüklerimize bu desteği vereceğiz daha sonra da belli bir seviyeye geldikten sonra da inşallah burada genel müdürlüklerin açılması için nihai desteği vererek devam edeceğiz” dedi.
Ersoy, öncelikli olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın proje üreterek kendilerine sunması olduğunu söyleyerek, “TC olarak bakanlık olarak KKTC’de geliştirilen projelerin maksimum seviyede desteklenmesi gibi bir irade var biz gelecek tüm projelere açığız” dedi.
Ersoy, önemli olanın Kıbrıs Kültürü’nün sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak bundan sonraki stratejilerini bunun üzerine kuracaklarını belirtti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, görüşmelerinin meyvesini KKTC halkının tarihinin oluşmasında büyük bir evre olan Arap Ali Destanı’nın opera sanatçıları tarafından sahnelenecek ve bunun uluslararası alanlara da ulaşacak olmasının kendilerini fazlasıyla motive ettiğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 22.08.2019 13:43
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluMehmet Nuri Ersoy
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