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Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü

Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:43
Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Dr. Said Hussein Lid’i kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Somali Tarım Bakanı Dr. Said Hussein Lid görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile iyi bir ilişki kurduklarını sözlerine ekleyen Lid, KKTC’de 353 öğrencilerinin bulunduğunu, bu sayının devlet ve üniversitelerin desteği ile artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, ülkeye gelen öğrencilerin demokratik ve özgür bir ortamda öğrenim gördükleri için şanslı olduklarını kaydederek, “Ülkemizde 20 üniversitemiz, 80 ülkeden öğrencimiz var. Dolayısıyla ülkemize gelen öğrenciler çok kültürlü ortamda yetişiyorlar. Üniversitelerimizden aldıkları eğitim ve edindikleri birikim ile de ülkelerini kalkındırabilecek vizyona sahip olarak geri dönüyorlar” dedi.
Ç.avuşoğlu, gelen öğrencilerin bir kısmına bakanlığın ve üniversitelerin burs verdiğini, sözkonusu bursları vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Nazım Çavuşoğlu, Somali ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini, öğrenci sayısının artırılması ile ilgili de üstlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.
 

Son Güncelleme: 18.07.2019 20:10
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