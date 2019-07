Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Lid ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Somali Tarım Bakanı Dr. Said Hussein Lid’i kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Somali Tarım Bakanı Dr. Said Hussein Lid görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile iyi bir ilişki kurduklarını sözlerine ekleyen Lid, KKTC’de 353 öğrencilerinin bulunduğunu, bu sayının devlet ve üniversitelerin desteği ile artırılmasını talep ettiklerini söyledi.



Ç.avuşoğlu, gelen öğrencilerin bir kısmına bakanlığın ve üniversitelerin burs verdiğini, sözkonusu bursları vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Somali ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini, öğrenci sayısının artırılması ile ilgili de üstlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.