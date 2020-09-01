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Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. Sınıfların 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor
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“İLKOKULDAKİ DAHA ÜST SINIFLAR, ORTAOKUL VE LİSELERİN İSE 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMESİ PLANLANIYIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. Sınıfların 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

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Nazım Çavuşoğlu, okul öncesi eğitim, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 7 Eylül Pazartesi günü dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar alındığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bu yöndeki önerilerini dün Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bugün toplantıda bu kararı onayladığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, ilkokuldaki daha üst sınıfların, ortaokul ve liselerin ise 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümlü olarak (1 gün gidip, 1 gün gitmeyecek şekilde) yüz yüze eğitime geçmesinin planlandığını ifade etti. 

Çavuşoğlu, Pandemi Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda okullara her türlü temizlik ve hijyen desteğini vermeye devam edeceklerini de söyledi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 18:23
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluMİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI
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