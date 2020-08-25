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Çavuşoğlu: “Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeye gelecek yükseköğrenim öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına inanç belirterek, tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni etti.

25 Ağustos 2020 Salı 16:37
Çavuşoğlu: “Öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancım, tamdır”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeye gelecek yükseköğrenim öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına inanç belirterek, tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabından da yaptığı açıklama şöyle:

“Dünyayı saran covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin eğitim hakkını sağlayabilmek adına, tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların hedefine ulaşması olmazsa olmazımızdır. Yükseköğrenim alanında ise güvenli ada olmamızın yanında pandemi döneminde tüm öğrencilerimizin yanında olduk. Onlarla kurduğumuz yakınlığı öğrenci dostu ada vizyonuyla ada kart ile dostluğumuzu pekiştirdik.

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“ÖĞRENCİLERİN GELİŞLERİNİN PANDEMİDEN ETKİLENMEMESİ İÇİN ÇOK EMEK SARF EDİYORUZ”

Yarın üniversitelere giriş sınavı sonuçları açıklanacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Üniversitelerimizle öğrencilerin bir önceki yıla göre gelişlerinin pandemiden etkilenmemesi için çok emek sarf ettiğimizi söylemek isterim. Bu çalışmanın karşılığı mutlaka başarı olacağına dair güçlü beklentim olduğunu, kamuoyundaki farklı tartışmalara son vermek adına paylaşıp, halkımızın moralini yüksek tutmanın önemine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmenin doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek öğrenci sayısının geçen yılki sayıdan daha az olmayacağına olan güçlü inancımın tam olduğunu söylemek isterim. Tüm paydaşların benzer yaklaşımlarda bulunmasını temenni ederim.”

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Son Güncelleme: 25.08.2020 16:49
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluMİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI
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