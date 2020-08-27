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Çavuşoğlu: “Öğrenci sayısı yüzde 9.2 arttı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi..

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:19
Çavuşoğlu: “Öğrenci sayısı yüzde 9.2 arttı”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde,  KKTC üniversitelerinin doluluk oranlarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti. 

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Yükseköğrenim alanında yürütülen çalışmaları aktaran Çavuşoğlu, YÖK’le imzalanan “Mutabakat Zaptı” ile yürürlüğe konan“Yükseköğretim Strateji Belgesi” ve “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü”nün önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
YKS sonuçlarına göre yüzde 9.2 oranında öğrenci sayımız arttı. Geçen yıl KKTC üniversiteleri ve ülkemizde kampüsü bulunan üniversitelere 8 bin 531 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl bu rakam 9 bin 316’ya çıktı. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 57’den yüzde 62, 36’ya çıktı.  Kampüs niteliğinde olan (ODTÜ, İTÜ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi idari birimi) üniversiteleri hesaplamaya katmadığımızda ise üniversitelerimize geçen yıl 8 bin 39, bu yıl ise 8 bin 636 öğrenci yerleşmesi alındı”


 

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Son Güncelleme: 27.08.2020 11:58
Anahtar Kelimeler:
YKS2020 Yükseköğretim Kurumları SınavıNazım çavuşoğlu
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