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Çavuşoğlu: “Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”

08 Ekim 2020 Perşembe 17:41
Çavuşoğlu: “Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”
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“MÜLKLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ ADIM DAHA SONRA ATILACAK”

“HERKESİN YARARINA VE KİŞİSEL MÜLKİYET HAKLARINA DA SAYGI GÖSTEREREK, BM KARARLARINI DA İHLAL ETMEDEN BU TÜR ADIMLARI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE ATMAMIZ FAYDALI OLACAKTIR”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın yıllardır kapalı olması sebebiyle başta Rum vatandaşları dahil birçok kişi ya da kurumun, vakfın mülklerini kullanamadığını belirterek, mülklerin kullanımıyla ilgili adımın daha sonra atılacağını söyledi.

En azından şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılmasının önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, KKTC vatandaşlarının bugün özellikle sahili kullanmaktan memnun olduğunu gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, "Dolayısıyla herkesin yararına ve kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek, BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte de atmamız faydalı olacaktır. Sonuçta bu temaslarımızı her yerde sürdüreceğiz, haklı davamızı her yerde anlatacağız." diye konuştu.

Slovakya'da katıldığı Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda ve yaptığı tüm görüşmelerde Azerbaycan'ın haklı davasını anlattıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu" için gittiği Slovakya'da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, dün Slovakya'ya gelir gelmez Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptığını hatırlattı.

Açılışta Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak başta olmak üzere Slovakya'dan çok sayıda katılımcının olduğunu belirten Çavuşoğlu, kendilerine teşekkür etti.

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“ANLAMLI AÇILIŞ”

Çavuşoğlu, 1916'da Galiçya'ya gelen 15. Kolordu'nun çok sayıda şehit verdiğini anımsatarak, "Dün açılışını yaptığımız şehitlikte 54 şehidimiz yatıyor. Dünyanın her yerinde şehitliklerimizi yeniliyoruz, imarını yapıyoruz, yeniden açıyoruz. Ecdadımızın hatıralarını her yerde yaşatıyoruz. O yüzden dünkü açılışımız da çok anlamlı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Foruma katılımın "gayet iyi" olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Çok sayıda devlet başkanı, dışişleri bakanı katıldı. İnşallah gelecek sene Antalya Diplomasi Forumu'nda da dünyanın liderlerini, siyasetçilerini, akademisyenleri ve düşünürleri ağırlama imkanımız olacak." dedi.

Çavuşoğlu, dün akşam Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski dahil bazı bakanların katılımıyla "gayriresmi" bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, bölgesel konuları ve son gelişmeleri "dostane bir ortamda" değerlendirdiklerini söyledi.

"YUKARI KARABAĞ KONUSUNU VE KARDEŞ AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINI DA ANLATTIK"

Bugünkü Forumda Türk Dış Politikasının önceliklerini anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Stratejik hamlelerimizi neden atıyoruz ve neyi amaçlıyoruz. Bunları değerlendirme imkanım oldu. Soruları cevapladık, AB ile yaşanan süreç, aynı şekilde Doğu Akdeniz meselesi. Hem Forumda hem de tüm görüşmelerimizde tabii Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık, anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ikili görüşmeler de yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, dün gelir gelmez Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştüğünü ve kendisine özellikle de Azerbaycan'a olan desteği artırması gerektiğini de vurguladıklarını söyledi.

"AB ZİRVESİ VE ZİRVEDEN ÇIKAN KARARDAN DUYDUĞUMUZ HAYAL KIRIKLIĞINI BİR KERE DAHA SÖYLEDİK"

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili konular ve Karabağ meselesini görüştüklerini de vurgulayarak, "AB zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, sayın Merkel, Heiko Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tablo da malum." ifadesini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de "her zaman", "her platformda" ve "her fırsatta" görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ayrıca "Bugün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Cebbar ile görüştük. İlk defa bir Kırım Tatarı kardeşimiz Ukrayna'da Birinci Dışişleri Bakanı Yardımcısı oldu. Kendisiyle Kırım Tatarları, Ukrayna ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde kendisini Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 08.10.2020 17:51
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