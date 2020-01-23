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Çavuşoğlu Londra’da...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin çocuklarının dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri için her türlü katkıyı yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu Londra’da...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin çocuklarının dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri için her türlü katkıyı yapmak zorunda olduklarını söyledi.

23 Ocak 2020 Perşembe 21:01
Çavuşoğlu Londra’da...

“1990’LI YILLARDAKİ VİZYONLARIN GELİŞMİŞ ŞEKİLLERİNİ GÖRÜP ÜZÜLDÜM”

“DÜNYANIN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ SÜRATİNE AYAK UYDURACAK KADRO SAĞLANMALI”

“LONDRA’DAKİ TÜRK OKULLARININ SORUNLARINI ELE ALDIK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin çocuklarının dillerini ve kültürlerini öğrenmeleri için her türlü katkıyı yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, dün gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunuyor.

Eğitim ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Türk okullarını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Londra’da temasları çerçevesinde Eğitim ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret etti, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile toplantıda bir araya geldi.

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Çavuşoğlu ayrıca Londra Türk Okullarında görevli öğretmenler ve İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve öğrenci dernekleri ile görüşmeler yaptı.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da BRT’ye yaptığı açıklamada, katıldıkları uluslararası eğitim fuarının vizyonlarını geliştirmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarda, KKTC’de 90’lı yıllarda ortaya konulan vizyonların, çok çok gelişmiş şekillerini görüp üzüldüğünü belirten Çavuşoğlu, dünyanın en’lerinin katıldığı fuarda kodlama, robotik şekillendirme konusunda verilen eğitimler, teknik teçhizat ve programlarla ilgili dünyanın ne kadar ileride olduğunu gördüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, bu hıza erişememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “Oysa 90’lı yıllarda biz bunları konuşuyorduk ve programları başlatmıştık. Ara açılmış. Bunları hızla ülkemize kazandırabiliriz. Ne yapmamız gerektiğini gördük” dedi.

Bu hıza erişmek için Bakanlıktaki teknik kişilerin artması gerektiği düşüncesini dile getiren Çavuşoğlu, “Dünyanın baş döndürücü süratine ayak uyduracak bir kadronun sağlanması gerekiyor. Bunu bakanlar kuruluna sunacağım. Ancak bu ekibi kurarsak bu hıza yetişebiliriz. Benim açımdan çok vizyonal bir temas oldu” diye konuştu.

Londra’daki Türk okullarının sorunlarını ele aldıkları görüşmeler yaptıklarını da belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin sıkıntılarını, çözüm önerilerini dinlediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, “Halkın sorunlarının çözümlenmesi, kültürleriyle geleceğe taşınmaları konusunda mutabıkız. Buna engel olabilecek sıkıntı varsa onu da aşacağız. Londra’daki Türk halkı bizim için Kıbrıs’taki Türk halkı ne anlama geliyorsa odur. Biz burayı asla terk etmeyeceğiz. Her türlü katkıyı yaparak buradaki çocuklarımızın dillerini, kültürlerini onlara öğretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 00:28
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