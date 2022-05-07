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Çavuşoğlu: “Koşulsuz sevginin kaynağı anneler…”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, annelerin koşulsuz sevginin kaynağı olduğunu belirterek, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
Çavuşoğlu: “Koşulsuz sevginin kaynağı anneler…”

Bakan Çavuşoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yerine getiren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek, annelerin, hayatın her anında hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini vurguladı.

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Annelerin, toplumun temeli olan aile yuvasını fedakârlıkları ile bir arada tuttuğuna, sevgisiyle huzur ortamına dönüştürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

“Karşılıksız emek ve sınırsız sevgiyle bizleri büyüterek, topluma en iyi şekilde hazırlayan tüm annelerimiz; dünyadaki koşulsuz sevginin kaynağı, hayatı anlamlı kılan en değerli varlığımızdır. Varlıklarıyla hayata anlam katan annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez.”

Bakan Çavuşoğlu, “Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren, bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil; hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri daima göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Annelerin, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığını, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu üstlenerek, dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu, sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, saygı, minnet ve şükranla selamlarım” dedi

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Son Güncelleme: 08.05.2022 08:19
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