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Çavuşoğlu: KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 74.80

15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:00
Çavuşoğlu: KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 74.80

"Son 5 yılın en yüksek oranı"
 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün açıklanan YKS merkezi Yerleştirme Sonuçları dikkate alındığında KKTC üniversiteleri için ayrılan kontenjanların doluluk oranının yüzde 74.80 olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, bunun son 5 yılın en yüksek oranı olduğunu vurguladı. 

 

“KKTC Üniversiteleri için ayrılan 14895 kontenjan içerisinde, bir programa kayıt hakkı kazanan TC uyruklu öğrencilerin sayısı; 11141 öğrenci olmuştur” diyen Çavuşoğlu,  “Belirtmek isterim ki, bu sonuç son beş yılda elde edilen en yüksek doluluk oranı olmuştur. Son beş yılda KKTC Üniversitelerine ayrılan kontenjanların doluluk oranları; 2018 yılında %45,94; 2019 yılında %57,35; 2020 yılında %62,36; 2021 yılında %56,55 iken 2022 yılında %74,80 şeklinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

 

Çavuşoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

 

“Son beş yılın verileri daha detaylı incelendiği zaman; KKTC ye 2018 yılında ayrılan 17801 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8178; 2019 yılında ayrılan 14017 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 88039; 2020 yılında ayrılan 13848 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 8636; 2021 yılında ayrılan 13369 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 7560 ve 2020 yılında ayrılan 14895 kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 11141 olmuştur.

 

Bu verilere göre, 2021 yılında TC uyruklu öğrenciler için ayrılan 13369 kontenjanın 7560’ı dolarken, 2022 yılında yapmış olduğumuz girişimler neticesinde kontenjan sayısı %11 artışı göstererek 14895’e çıkmıştır. Bu kontenjanın 11141’i dolmuş ve bu yıl itibarıyle geçen yıla göre 3581 öğrenci daha fazla adamızdaki üniversitelerde eğitim görme hakkı kazanmıştır.

 

Bu sonuç üniversitelerimizle birlikte yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetlerinin ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi olmuştur.  Bu bağlamda, yükseköğretimin gelişimini sağlamak için yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek, ülkemiz adına memnuniyet vericidir.”

 

Yükseköğretim alanında, öğrencilere sağlanan özgür, güvenli, kaliteli ve nitelikli eğitim ortamlarıyla hem tercih edilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini aktaran Çavuşoğlu, Bakanlık olarak yürütülen çalışmaların bir hedefinin de “Öğrenci Dostu Ada” olma yönünde ilerlemek olduğunu kaydetti.

 

Çavuşoğlu, üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağını, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacağını da vurguladı.

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Son Güncelleme: 15.08.2022 23:39
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