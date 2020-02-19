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Çavuşoğlu: "KKTC 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunuyor"

Bakan Çavuşoğlu, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde konuştu..

Çavuşoğlu: "KKTC 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunuyor"

Bakan Çavuşoğlu, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde konuştu..

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:35
Çavuşoğlu: "KKTC 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunuyor"
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İstanbul’da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 140 ülkeden öğrenci ve 90 ülkeden öğretim görevlileriyle oluşan kültürde din, dil, ırk, renk ayrımı olmadığını, inanç, kültür, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında, KKTC'yi "üniversiteler adası" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.
KKTC'nin 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Üniversitelerimizin akredite olmasıyla 140 ülkeden gelen öğrencilerimiz, 90 ülkeden gelen öğretim görevlilerimizle ve kültürlerin buluşmasıyla oluşan kültürümüzün içerisinde, din, dil, ırk, renk ayrımı yok; inanç özgürlüğü, kültür özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü var. Bütün hedef, daha mutlu bir dünya, daha sağlıklı bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak." 
Çavuşoğlu, akademik kadronun uluslararası yeterliliklerine ve üniversitelerin uluslararası standartlara ulaşma gayretine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve YÖK'ün destekleriyle oluşturduğumuz üniversiteler adası hedefine ulaşmak için her gün bir adım atmaktayız." dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKİYE'NİN MODELİNE GEÇECEĞİZ"

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Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhyieddeen Toug da ülkesindeki yükseköğretim sistemine ilişkin bilgi verdi. 
Sistemdeki zorlukları gelecek 5 yıl içinde aşmayı planladıklarını ifade eden Toug, şöyle devam etti:
"Bilim alanlarına daha çok önem vermek istiyoruz. Zorlukları aşmak için, insan kaynakları gelişimi için ulusal strateji başlıklı proje başlattık. Ulusal strateji planımız, kaliteli ve ulaşılabilir bir üniversite eğitimi sunmak istiyor. Bakanlığımızın ve ulusal stratejik planımızın ortak noktası kaliteyi, hesap verilebilirliği ve eğitime erişimi artırmak. Toplumun zihniyetini değiştirmek istiyoruz. Ürdün'de herkes diş hekimi veya doktor olmak istiyor. Türkiye'de okuyan 3 bin 500 Ürdünlü öğrencimiz de çoğunlukla diş hekimliği veya tıp fakültelerini tercih ediyor."
Toug, ulusal planda çalışmanın yanı sıra tek tek öğrencilere, fakültelere, ailelere ulaşıp onların ihtiyaçları üzerinde çalışmayı planladıklarını belirterek, sözlerini, "Yeni bir modele geçmeye, üniversiteleri dönüştürüp yeni bir yapıya büründürmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Türkiye'nin modeline geçeceğiz." diye tamamladı.
 

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Son Güncelleme: 19.02.2020 17:53
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğlu5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
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