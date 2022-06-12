Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta ezberleri bozduk.. Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lapta’da vatandaşla buluştu

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta ezberleri bozduklarını belirterek, “Bundan sonra egemen eşitlik var siyasi eşitlik değil yani iki devlet, iki devletli çözüm” dedi. Çavuşoğlu, yan yana yaşayacak iki devletin kendi arasında her türlü iş birliğine gidebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Lapta’da vatandaşlarla bir araya geldi. Başpınar Yeni Cami avlusunda yer alan sohbet toplantısına, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve UBP Milletvekili Alişan Şan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

-Çavuşoğlu

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu halka hitaben yaptığı konuşmada, “Bana göre şu ana kadar gördüğüm KKTC’de en güzel yer Lapta’da sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek, herkese teşekkür etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’den 85 milyondan da size selam ve sevgiler getirdim” diye konuştu.

-“Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız”

“Kuzey Kıbrıs Türk halkı bizim canımız, her şeyimiz, kıymetlimiz” diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü’nü hiç yalnız bırakmadıklarını kaydederek, “Bundan sonraki süreçte de hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız” vurgusu yaptı.

Lapta ziyareti öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, “Sohbet ettik, gerek dış politika, gerek dünyadaki gelişmeler gerekse KKTC’de birlikte yapmamız gereken içeride KKTC ile TC arasında iş birliği anlamında ve Kıbrıs süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geleceğini anlatan Çavuşoğlu, müzakere heyetiyle son gelişmeleri değerlendireceklerini kaydetti.

“Rum tarafı, güven artırıcı adımlar diye eski gündeme getirdikleri müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyorlar” diyen Çavuşoğlu, “Bizim tutumuz belli ama her zaman beraber konuşuyoruz, istişare ediyoruz, beraber karar veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni başbakan ve hükümetin içerisinde olan siyasi partilerin başkanlarını da ziyaret edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul’a gideceğini anlattı.

Kıbrıs’a her geldiğinde çiftçiler, iş insanları, esnaf, turizm ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ve keyif aldığını dile getiren Çavuşoğlu, dünyada çok önemli gelişmeler olduğunu, dengelerin değiştiğini, savaş yaşandığını, enerji krizi olduğunu kaydetti.

En çok gıda güvenliği konusunda dünyada endişe olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye olarak gelişmeleri yönlendiren ülkelerden olduklarını söyledi. Bunun durup dururken değil izlenen politikalar sayesinde olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“İlkeli politika, dengeli, adil, objektif ama aynı zamanda gücünüzle orantılıdır. Çünkü oyunu kurabilmek için de güçlü olacaksınız, size karşı kurulan oyunları bozmak için de güçlü olacaksınız. Sadece sahada olmaz aynı zamanda masada diplomaside de güçlü olacaksınız.”

-“Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir KKTC demektir”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir KKTC demektir” dedi.

Zorluklar ve sıkıntıların Türkiye’de de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunları aşarız. Çok badireler atlattık. Ecdadımız Kıbrıs Türkü’nü korumak için canını ortaya koydu” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizdi.

-“Biz artık Kıbrıs’ta da ezberleri bozduk”

“Önemli olan Kıbrıs’ta da kurulan oyunları bozabilmektir. Biz artık Kıbrıs’ta da ezberleri bozduk” diyen Çavuşoğlu, yıllarca federasyon için müzakere yapıldığını ancak Rum tarafının Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini kaydetti.

Rum tarafının federasyonla ilgili tüm planları, modelleri, çalışmaları reddettiğini ve her seferinde masayı da devirdiğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana’ya gitmeden önce son kez federasyon için müzakere ettiklerini söylediklerini belirtti.

“Bundan sonra egemen eşitlik var siyasi eşitlik değil yani iki devlet, iki devletli çözüm” vurgusu yapan Çavuşoğlu, yan yana yaşayacak iki devletin kendi arasında her türlü iş birliğine gidebileceğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini herkese kabul ettirmek için çalıştıklarını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, gayri resmi 5+1 toplantısını kendilerinin önerdiğine dikkat çekerek, Cenevre’de de net bir şekilde bu düşünceleri ortaya koyduklarını kaydetti.

-“Bu tür tuzaklara hiçbir zaman düşmeyiz”

Sadece düşünceleri değil çözüm önerilerini de masaya koyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Güven artırıcı adımlar konusunda biz varız ama genel anlamda çözümün içindeki bazı önemli unsurları içinden çıkarıp, güven artırıcı önlemler olarak pazarlamaya çalışmalarının arkasındaki sebebi çok iyi biliyoruz. Bu tür tuzaklara hiçbir zaman düşmeyiz” dedi.

“Rum tarafı samimiyse Kıbrıs Türkü’nü eşit olarak görmek istiyorsa, siyasi egemenliğini tanıyacak ve iş birliğine gideceğiz” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, hidrokarbon konusunda Rum tarafının, “Kıbrıs Türkü’nün hakları var” dediğini ama hakça paylaşım konusunda anlaşmaya, iş birliğine yanaşmadığını söyledi.

“Hem Kıbrıs Türkü’nün hem de Türkiye’nin haklarını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz” diyen TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gereken adımları attıklarını aynı zamanda hakça paylaşıma var olduklarını da Avrupa ve Dünya’ya gösterdiklerini ifade etti.

Dünyadaki sıkıntıların etkisini en aza düşürmek için çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz. KKTC’de kurulan hükümete her türlü desteği vereceğiz” dedi.

-“TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’ye gelecek”

İlerleyen günlerde TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın KKTC’ye geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, projelerin ele alınacağını ifade ederek, “Önümüzdeki süreçte burada atılacak adımlar ve bizim vereceğimiz destekleri konuşacağız” dedi.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise konuşmasında, özellikle İçişleri Bakanlığı’na atandıktan sonra belediyelerden sorumlu bakan olarak böylesi bir günde TC Dışişleri Bakanı ile birlikte olmaktan kendileri için önemli olduğunu söyledi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, KKTC’nin milli davasında çok büyük görevler üstlendiğine vurgu yapan Öztürkler, “Onlarla birlikte yürümekten bizler gurur duyuyoruz” dedi. Her zaman birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Öztürkler, “Onlar var oldukça, bizlerle oldukça bizler de daha çok güçlü bir şekilde var olacağız” şeklinde konuştu.

-Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan da, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu aralarında görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşla sohbet toplantısı yapıldı.