Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti

Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda ciddi sorunlarla karşılaştığını dile getirerek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Konuşmasında “Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın bir kişi olarak yaşamalarını sağlamak için üreteceğimiz çözümler, onları hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacaktır” diyen Çavuşoğlu, engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadıkları sorunları gidermek ve onlara destek olmak amacıyla bir çok çalışma yürüttüklerini belirtti.

“Engelli olmak bir kusur değildir. Engel değil, destek olmak hepimizin asli görevidir” diye konuşan Çavuşoğlu, tüm öğrencilerin sorumluluk, empati, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterdiklerine dikkat çekti.

Özel Eğitim Yasası’nın hazırlanarak Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmek üzere meclise sevk edildiğini de söyleyen Çavuşoğlu, iktidarın ve muhalefetin bu yasaya sahip çıkarak yıllardır beklenen yasanın Meclisten geçirilmesi adına adım atması gerektiğini söyledi.

Engelliler Haftası’nın toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağını da kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na ve başkanı Derviş Yücetürk’e kolaylıklar dileyerek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek, taleplerinin bulunduğu dosyayı bakan Çavuşoğlu’na verdi.