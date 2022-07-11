Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk Basını, Kıbrıs Türkü’nün Ortak Sesidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir” diyerek, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorlu şartlara rağmen zaman ve mekan mefhumu gözetmeden, fedakarca çalışarak doğru ve tarafsız habercilik görevini başarıyla gerçekleştirmeye çalışan Kıbrıs Türk basınının, çok sesliliğin ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için büyük fedakarlıkla çalışan basın çalışanlarının daha iyi şartlarda görevlerini sürdürmeleri için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Mesajının sonunda Kıbrıs Türk basınının çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının devamını dileyen Bakan Çavuşoğlu, basın yayın organlarındaki muhabirinden, sayfa editörüne, yazarından, matbaasında çalışan görevlisine kadar tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.