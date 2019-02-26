Çavuşoğlu: “Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz“

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunmak için mücadele ettiklerini kaydetti ve "Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." Dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ve beraberindeki heyet ile, Ankara'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Kıbrıs gazilerinin madalyalarının dağıtımıyla ilgileneceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile ilgili bilgiler veren Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise vakıf bünyesinde Kıbrıs, Kore, 15 Temmuz ve terör gazileri ve şehit aileleri başta olmak üzere devletin gazilik ve şehitlik ünvanı verdiği herkesi temsil ettiklerini dile getirdi.

