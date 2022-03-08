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Çavuşoğlu: “Kadınların her alanda daha etkin görev almaları gerek”

BAKAN NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NUN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI 

08 Mart 2022 Salı 09:45
Çavuşoğlu: “Kadınların her alanda daha etkin görev almaları gerek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kadınların, toplumun ve ailenin temel taşı olduğunu belirterek, kadınların her alanda daha etkin görev almaları gerektiğini söyledi. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Kadınların, sosyal, ekonomik ve politik katkılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart’ın, kadınların toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sahip olduğu hakları tam ve etkin şekilde kullanması ve karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması açısından önemli bir tarih olduğuna vurgu yaptı. 

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Kadınların ürettikleri artı değerle toplumsal hayata önemli katkılar koyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Kadınlarımız, her alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, hayatımızın olmazsa olmazı, baş tacımızdır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddetin sonlandığı, ekonomik özgürlüklerinin arttığı, kısıtlanmadığı bir yapıyı hep birlikte sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılık beklemeden bizlere yaşatan tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
 

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Son Güncelleme: 08.03.2022 09:57
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