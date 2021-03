Çavuşoğlu: “Kadınların ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak hepimizin görevi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kadınların hayatın her alanında eşit koşullarda yer almalarını, kadın haklarının korunarak iyileştirilmesini, kadına karşı şiddetin ve tacizin önüne geçilmesini, kadınların toplumda hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların siyaset, ekonomi, çalışma alanlarıyla sosyal yaşamda daha etkin katılım göstermelerini arzuladığını kaydetti ve “Kadınlarımızın yaşamın her alanında emeği, düşünceleri ve yöneticiliği ile daha görünür olmasının, toplum yaşamına olumlu katkı koyacağına yürekten inanıyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin sonlandığı, kadının ekonomik özgürlüğünün arttığı ve haklarının kısıtlanmadığı bir düzeni hep birlikte oluşturmak için çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.