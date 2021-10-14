banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
banner376

Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”

14 Ekim 2021 Perşembe 17:45
Çavuşoğlu: “Kadınlar tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip”

ÇAVUŞOĞLU  DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatın her alanında var olan kadınların tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

banner341
“Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği, kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, 15 Ekim'i Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan etmiştir. 

Dünya Kadın Çiftçiler Günü ülkemizde de kutlanmaktadır.

Hayatın her alanında var olan kadınlar, tarım faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. Kadın çiftçilerimiz de ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir faktördür.

Kadın çiftçilerimiz tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek vermektedir. Ekmeğini topraktan çıkaran, emek ve alın teriyle ülke ekonomisi için katma değer ortaya koyan kadın çiftçilerimiz, bizim baş tacımızdır. Üretici dostu kimlikle her zaman üreticinin yanında olan, üretime destek veren Bakanlığımız, kadın çiftçilerimizin özverili çalışmaları için de katkı koymaya hazırdır.     

Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve sevgiyle toprağı bereketlendiren kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutlarım.”
 

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2021 17:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Candan Alevi Kültür Merkezi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Canaltay: “Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak“
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Mevlid Kandili Pazar günü idrak ediliyor
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
Taçoy: “Mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz”
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…
Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde eylem uyarısı…
Bengihan: “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bitti, partizanca icraatları hala devam ediyor”
Bengihan: “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bitti, partizanca icraatları hala devam ediyor”
Atakan: “Gerekeni halk sandıkta yapacaktır”
Atakan: “Gerekeni halk sandıkta yapacaktır”
28 belediyede örgütlü 4 sendika meclis önünde eylem yaptı
28 belediyede örgütlü 4 sendika meclis önünde eylem yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim