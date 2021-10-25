Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gıda Güvenliği konferansına katılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katılmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.
Bugün başlayan konferans 27 Ekim’de sona erecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katılmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katılmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor.
Bugün başlayan konferans 27 Ekim’de sona erecek.