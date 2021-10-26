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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konferansına katılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul’da dün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı  (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Bakanlar Konferansı’na katılıyor.

26 Ekim 2021 Salı 16:00
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konferansına katılıyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yarın tamamlanacak konferansta “gözlemci” statüsünde yer alıyor.

Çavuşoğlu, konferans sırasında Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle bir araya geldi. Pakdemirli ile görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu’nun temasları devam ediyor.

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Çavuşoğlu’na temasları sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci eşlik ediyor. Deveci de, toplantılara gözlemci üye statüsünde katılıyor.

Konferansın bu yılki temasının “İİT üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlamak için gıda sistemlerinin iyileştirilmesi” olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, konferansta, İİT üye ülkelerinin, teşkilat organlarının ve ortak kurumların uzun dönemli vizyonlarını tartışması, bu tartışmalardan sürdürülebilir sonuçların ve çözümlerin ortaya çıkması ve 2016 yılında 13’üncü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İİT- 2025 Eylem Programı’nın hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 26.10.2021 16:04
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