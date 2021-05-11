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Çavuşoğlu: “Hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğiz”

11 Mayıs 2021 Salı 19:45
Çavuşoğlu: “Hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğiz”
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TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ÇAVUŞOĞLU HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

“BU TOPRAKLARDA VAR OLMANIN YOLU ÜRETİMDEN GEÇER”

“SÜT ÜRETİMİ ÜLKE İHTİYAÇLARININ VE PAZARLAMA KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE... PAZARLAMA SORUNUNU AŞABİLMEK AMACIYLA YILLARDIR İHRACAT TEŞVİK PRİMİ VERİLİYOR” 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimi desteklemek için büyük çabalar ortaya koyduklarını ve bu gayretlerin altında üretici dostu bir anlayış bulunduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, üretici dostu anlayışının sadece televizyon ekranlarında veya hükümet programlarında değil, bütçesel uygulamalarda da görülebileceğini vurguladı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu, bu topraklarda var olmanın yolunun üretimden geçtiğini belirterek, “Hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğiz” dedi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Görüşmede, sektördeki sorunlar, süt fiyatları, sütün pazarlanması konuları ele alındı.

“ÜRETİCİLERİMİZİ ÜRETİMDEN KOPARMAMAK İÇİN BÜYÜK EMEK SARF EDİYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görüşmede üreticilerin bayramını kutladı. 

Üretimin çok zahmetli bir iş olduğunu belirten Çavuşoğlu, süt üretiminin ülke ihtiyaçlarının ve pazarlama kapasitesinin üzerinde olduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, pazarlama sorununu aşabilmek amacıyla yıllardır ihracat teşvik primi verilerek ürünlerin pazarlandığını anlattı. 

Gıda güvenliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Üreticilerimizi üretimden koparmamak adına büyük bir emek sarf ettiğimizin altını çizmek isterim. Bu dönemde herkes fedakârlık yapmaktadır. Ben de süt fiyatı borsada değerlendirilirken, üreticinin lehine değerlenmesini en çok arzu edenlerden biriyim. Bu dönemde aile işletmelerini bugün itibarıyla koruyabilmekteyiz. Belli bir limitin üstünde olan insanların ürettikleri, borsada hak ettikleri değerin altında satılmaktadır. Bugün yem hammaddelerini, borsadan dünya gerçeği ile satın alıyoruz. Burada ise birçok şeyi belirlerken borsa olmadan ve siyasi olarak belirliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu,  sürdürülebilirlik anlamında bugüne kadar devletin destek olduğunu ve açığı kapattığını aktararak, devletin gelir ve gider dengesindeki bozulmanın bir kısım üreticiyi üzdüğünü ancak geleceği şekillendirmekte büyük bir temel oluşturduklarını söyledi. 

“YENİ IRKLARIN GENLERİNİ AĞILLARA TAŞIYACAĞIZ”

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Gıda güvenliği, hijyen, hastalıklardan ari ırklar konusunun yıllardır konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Şu anda ithal edilecek koyunlara farklı sebeplerle tepki oluşabilir ama bu da ülkemizdeki ırkların ıslahının bir kulvarıdır. Bu yeni ırkların genlerini mutlaka diğer ağıllara da taşıyacağız ve daha düşük maliyetli ıslah yöntemlerini kullanacağız” dedi. 

Çavuşoğlu, yem hammaddeleri ile ilgili olarak “Ne mutlu bize ki Anavatan Türkiye sayesinde arpa fiyatını, dünya fiyatının çok altında size sağlayabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Bakanlığın, Başbakanlığın desteği ile 3 milyon TL’lik hellim satın alıp, hellime erişimi zayıf olan yerlere hibe olarak dağıttıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu gayretlerin tümünün altına çizgiyi çektiğinizde, ortaya üretici dostu bir anlayış çıkıyor. Bizim üretici dostu anlayışımız sadece televizyon ekranlarında veya hükümet programlarında değil, bütçesel uygulamalarımızda da görülmektir. Bugün yem fiyatlarında artış olmaması için ortaya koyduğumuz gayret, belki görülmemektedir ama verdiğimiz emek tarifsizdir. Bu topraklarda var olmanın üretimden geçtiğini ve hiçbir şekilde üretimden ve üreticiden vazgeçemeyeceğimizi vurgulamak isterim.” 

Bayramın birinci günü imalathaneler çalışmadığı için bu durumundan kaynaklanacak tıkanıklığın hayvancı kadar kendi sorunları da olduğunu belirten Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Yarın için depoları boşaltmak istiyoruz ki bayramın birinci günü herhangi bir süt dökümü yaşanmasın” diye konuştu. 

Arpa fiyatları ile ilgili üreticide büyük bir merak olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bayramdan sonra en kısa sürede arpa fiyatlarının tespit edilip paylaşılacağını ve şu anda yemlik olarak satılan arpa fiyatını mümkün olduğunca stabil tutmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Dönemsel olarak fazla üretilen sütün pazarlanması noktasında yaşanan tıkanıklığın en kısa sürede pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte aşılacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu tıkanıklık aşılana kadar da ciddi bir destek verdiğimizi biliyorsunuz. Üretimin devamı için verdiğimiz desteğin farkında olunması en büyük arzumuzdur. Bizler için üretimin devamı, üreticinin mutluluğu esastır” dedi. 
    
NAİMOĞLLULARI: “ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise sektörün çok zor günlerden geçtiğini söyledi. 

Naimoğlulları, bir buçuk yıla yakındır gerek Covid -19 salgını gerek ekonomik sıkıntılar gerekse dövizdeki yükseliş ve zamlardan dolayı üreticilerin ürünlerini satma aşamasında zorluklar yaşadıklarını anlattı. 

“SÜTEK’İN ARİFE GÜNÜ SÜT ALMAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Ülkedeki 6 bin hayvancının bayram, tatil günü demeden üretimden kopmadan sabah akşam çalıştığına işaret eden Naimoğlulları, “Bu noktada Süt Kurumu, Arife günü süt alınmayacağını söylüyor. Bu durum söz konusu olamaz. Siz imalatçının aldığı kararlar altında eziliyorsunuz. Satamadığınız sütü borsaya koyup ucuza satıyorsunuz. Yemi de diğer ürünleri de pahalıya almaya devam ediyorsunuz” dedi.

Naimoğulları, çözüm odaklı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ve doğru kararların alınmasının tam zamanı olduğunu vurgulayarak, “Bu karalar alınacak ki bundan sonraki süreçlerde ne yapacağımızı bilelim,  ne yapmak istediğimizi ortaya koyabilelim ve bu sıkıntılardan kurtulalım” diye konuştu.

Naimoğulları, Veteriner Dairesi’nin hellim tescili ile ilgili süreçte çok daha aktif çalışması gerektiğini belirtti.

“YURT DIŞINDAN HAYVAN İTHALİNE KARŞIYIZ”

Yurt dışından küçükbaş hayvan ithaline de karşı olduklarını ifade eden Naimoğlulları, küçükbaş hayvan ithali yerine ıslah çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 11.05.2021 19:51
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