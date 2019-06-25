Çavuşoğlu: “Hep dışarıdan ithal seçeneklerle, lokomotif sektör olunamaz”

ÇAVUŞOĞLU: “HEP DIŞARIDAN İTHAL SEÇENEKLERLE, LOKOMOTİF SEKTÖR OLUNAMAZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, sıkıntıları aşabilmek ve ülkede alışkanlık haline gelmiş ders kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla çalışmak gerektiğini söyledi.

Belediyelerle işbirliği içinde sıkıntıların aşılabilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Mağusa Belediyesi’nin kendilerine 4 derslik yapma sözü verdiğini; Değirmenlik Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin de derslik yapılması konusunda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti.

Üniversiteler konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, üniversitelerin normal kayıtlarında herhangi bir denklik arayışı ve denklik sorunu olmadığını, denkliğin son dönemlerde sadece yatay geçişlerde aranan bir şey olduğunu söyledi.

Hep dışarıdan ithal seçeneklerle, lokomotif sektör olunamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, ülkede akademisyen yetiştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacağını belirtti.

Eğitim kültür ataşelikleri konusunun ise yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Çavuşoğlu, eğitim kültür ataşeliklerinin bir kısmının istihdam maksatlı atandığını kaydederek, bunun gözden geçirilerek, son vereceklerini söyledi.