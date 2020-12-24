Çavuşoğlu: “Hellimin tesciliyle büyük bir ekip ilgileniyor… Ocakta birçok adım atılacak”

ÇAVUŞOĞLU: “HELLİMİN TESCİLİYLE BÜYÜK BİR EKİP İLGİLENİYOR… OCAKTA BİRÇOK ADIM ATILACAK”

MECLİS’TE GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILIYOR

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (2)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hellimin tescili konusuyla büyük bir ekibin ilgilendiğini, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, Ocak ayında bu konuda birçok adım atılacağını açıkladı.

ANGOLEMLİ: “HELLİMİN TESCİLİNDE AYNI HATAYA DÜŞÜLMESİN”

Meclis’te ilk güncel konuşmayı Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli “hellimin tescili” başlığıyla yaptı.

Önceleri İngiltere’ye tarım ürünleri satılabiliyorken açılan davalar ve ABAD’a avukat gönderilmemesi sonucu bu yolun kapatıldığını kaydeden Angolemli, dönemin yönetimini eleştirdi.

Bugün hellimin tescili konusunda aynı hataya düşülmemesini isteyen Angolemli, küçükbaş hayvancılık ve hellim üretimi konusunda denetime ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

10 bin ton arpanın bazı kesimlere peşkeş çekildiği iddialarına değinen Angolemli, bu konunun açığa çıkarılmasını istedi.

Tarım sektörüne gerekli önemin verilmesini isteyen Angolemli, tarım yapan memurlar ve iş insanlarıyla sadece tarımla uğraşanların ayrılmasını da talep etti.

ÇAVUŞOĞLU: “HELLİM KONUSUNA HAKİMİM”

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu görevi birçok kez yürütmüş biri olarak hellim konusuna hakim olduğunu anlattı.

Hayvancılık sektörünün hastalıklardan arındırılması konusundaki çalışmalara da işaret eden Çavuşoğlu, tüm bu çalışmaların yanında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hellim tescili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tescil konusunda şu an büyük bir ekibin ilgilendiğini kaydeden ve ilgili paydaşların da sürece dahil edildiğini anlatan Çavuşoğlu tescil sürecinin Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.

“OCAK’TA ADIM ATILACAK”

Çavuşoğlu, Ocak ayında bu konuda birçok adım atılacağını ifade ederek, hem bakanlığın hem de odalar başta olmak üzere paydaşların üzerine düşeni yaptığını dile getirdi.

“TÜM KESİMLER SATIŞTA SORUN YAŞIYOR”

Tarım üretiminin devamı konusunda ülkede sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, enginar üreticilerinin enginarlarını satamamaktan şikâyetçi olduğunu, seracıların da sorunlarını ifade ettiğini kaydederek, tüm kesimlerin satış konusunda sorun yaşadığında devlete sığındığını dile getirdi.

“TÜRKİYE’YE ENGİNAR SATIŞI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Örneğin enginarın Türkiye’ye satılması için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yeşil sebze için bunun çok mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sıkıntının büyük olduğunu, TÜK’ün öneminin farkında olsalar da siyasi akılla yönetilen bu kurumun aylık faizlerin yükü altında ezildiğini belirtti.

TÜK’ü kendi çarklarını döndürebilen bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, arpa fiyatları konusunda gerekli açıklamayı yaptığını, satış fiyatının 2 TL’den başka bir fiyat olamayacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün tedarikçilik görevini yürüttüğünü, 2 TL’ye satılan bir arpanın hayvancıya sütçüye ve hayat pahalılığına maliyetinin ciddi oranda olduğunu belirterek devletin ya hammaddeye sübvanse vereceğini ya da sübvanseye ayrılacak kaynağı hayat pahalılığına yönlendirebileceğini anlattı.

“TÜK’ÜN BUNDAN SONRA FAİZ YÜKÜNE GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hükümetin üretici dostu bir anlayışta olduğunu belirten Çavuşoğlu, TÜK’ün bundan sonra ekstra faiz yüküne girmesine izin vermeyeceğini, bunu gerektirecek ödemelere izin vermeyeceğini kaydetti.

Yurt dışından gelen alternatif mamullerle rekabet edebilmek için iç piyasada üretilen ürünlerin ona göre fiyatlanması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, hayat pahalılığının kaynaklandığı yeri kurutmak için hammadde konusunda gereğinin yapılmasını doğru bulduğunu ve bu yönde sübvanse politikasıyla bir vizyon ortaya koyacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, arpa stokunun eritilmesi konusunda o günkü şartlara bakmak gerektiğini, örneğin zaman zaman maaş ödemek için acil ödemeleri karşılamak için bazı fedakarlıklar yapıldığını söyleyerek, bu tip uygulamaların her zaman yapıldığını anlattı.

Görev zararının Maliye’nin karşılayacağı şekilde bir adım atılabileceğini ifade eden Nazım Çavuşoğlu, bu konuyu başka yerlere çekmenin kısır tartışmaları devam ettirmek anlamına geleceğini, kendisinin üretimin devamlılığına açısından bakarak adım attığını belirtti.

Çavuşoğlu en büyük gailelerinin hammaddeyi en ucuz şekilde ama TÜK zarar etmeden sağlamak olduğunu vurguladı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Türkiye’de, tescile rağmen, “ızgarella” gibi isimlerle yapılan hellim üretimleri konusunda ne yapılacağını sorması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’de “maskaralık isimlerle” bu hellim üretimlerini yapanların ve yapılmasına vesile olanların Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu benzeri durumların Avrupa’nın değişik yerlerinde de yaşandığını, Kıbrıslı Rumların da buradan açılan yolu kendi çıkarlarına kullandığını anlattı.

Çavuşoğlu CTP milletvekili Özdil Nami’nin sorusu üzerine Hal Yasası’yla ilgili çalışmaların gündemde olduğunu kaydetti.

Yerinden söz alan HP Milletvekili Kudret Özersay, küçükbaş hayvancılık konusunda atılması gereken adımlara işaret ederek, Bakan Çavuşoğlu’na yüzdelik anlamında ihtiyaç olan orana ne kadar zamanda erişilebileceğini düşündüğünü sordu.

Çavuşoğlu ise hellimin tescilinden sonra üretim yapacak işletme ve süt miktarının şu an mevcut olduğunu, tescil yapılır yapılmaz tüm hellim üretiminin tescilde belirtilen oranda yapılacağı gibi bir hedef olmadığını, geçiş süresince hedefin ihraç edilecek hellimde bu oranlara uyulması olduğunu ve bunun de için yeterli altyapı bulunduğunu anlattı.

CTP Milletvekili Fikri Toros’un yerinden söz alarak tescil başvurusu yapılacaksa başvurudaki standartlara uyulması gerektiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu bahsettiğinin geçiş süreciyle ilgili olduğunu tekrarladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk imalatçılarının hiçbir zaman hellim tescili sürecinin dışında tutulmadığını ifade etti.

ANGOLEMLİ: “MART SONUNA DEK ARPA 1,48’DEN SATILMALI”

Yeniden söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Bakan Çavuşoğlu’nun sözlerinden anlaşılanın TÜK’ün özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiği olduğunu belirtti.

Konu olan 10 bin ton arpayı kimin satın aldığını soran Angolemli, eğer bu satış yapılmasa üreticinin Nisan sonuna kadar arpayı 1,48 TL’den alabilecekken, bu satış yüzünden üreticinin 2 TL’den arpa almak durumunda kaldığını anlattı.

Angolemli bu nedenle üreticiye Mart sonuna kadar arpanın 1,48 TL’den verilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine yerinden söz alan Bakan Çavuşoğlu, mısır fiyatlarının çok yükseldiği ve arpa fiyatlarında o dönem düzenleme yapılmadığı için arpa oranının düzenlendiğini kaydetti.

ŞAHALİ: “BU AZINLIK HÜKÜMETİ KKTC’Yİ YÖNETME GÖREVİNİ ANKARA’YA HAVALE VE DELEGE ETMİŞ DURUMDADIR”

Daha sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasına, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyleyerek başladı. Kendi bakanlık döneminde arpa fiyatında yaptıkları artışa tepki verildiğini, bugün yapılan zamma muhalefette olmalarına rağmen olumsuz yorum yapmadıklarını dile getirdi.

“Biz yönetirken söylediklerimizi muhalefetteyken de söylemeye devam ederiz” diyen Şahali, süreci izleyeceklerini belirtti.

“Ankara’ya yapılan dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıydı” diye konuşan Şahali, bu ziyaret sırasında alınan kararlara işaret etti.

2005 yılından beri TC’nin KKTC’deki maaşların ödenmesine doğrudan etki edecek bir kaynak aktarımı yapmadığını söyleyen Şahali, dünkü kararın bu anlamda bir ilk olduğunu belirtti.

“Bu azınlık hükümeti KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale ve delege etmiş durumdadır” diyen Şahali, “Dün olanlardan anladığımız KKTC hükümeti KKTC devletine hükmetmekten vazgeçmiştir” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün istifasıyla ilgili Meclis oylamasına işaret eden Şahali, bir an önce seçime gidilerek iradenin yeniden tecelli edeceği koşulların sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerde kararların ortak olduğunu ancak öncelik sırasının KKTC halkının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Şahali, tüm vekilleri ettikleri yemine uymaya çağırdı.

OĞUZ: “MAAŞLARLA İLGİLİ DESTEK TALEBİNİ BİZ YAPTIK”

Bunun üzerine söz alan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeminine sonuna kadar sadık olduğunu söyledi, “Keşke herkes KKTC’ye sahip çıkma noktasında o yemine sadık kalsa” dedi.

Maaşlarla ilgili destek alınması konusunda, Türkiye’ye bu talebi kendilerinin yaptığını kaydetti, pandemi nedeniyle sadece KKTC değil dünyadaki krize işaret etti.

Pandemi nedeniyle yapılan ödemelere ve sektörlerin yaşadığı krize değinen Oğuz “Bütçede yaşanan farkı nasıl kapatacaktık?” diye sordu.

Şahali’nin yerinden söz alarak “13. maaşlar hakkında sorun olmadığı konusunda Eylül ayında sizin kabinenizde bulunan bir bakan sorun açıklama yapmıştı. Ne oldu da bu sorun oluştu?” demesi üzerine Oğuz, süreç içerisinde devletin ihtiyaç ve masraflarının arttığını kaydetti.

Covid 19 salgınının ne kadar süreceğinin hâlâ belirsiz olduğunu, desteklerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, bununla ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi. ,

“TAHRİBAT KESTİRİLEMİYOR… İHTİYAÇ OLURSA YENİDEN TC’YE BAŞVURULABİLİR”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, öğrencilerin gelmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı ve Covidin verdiği tahribatın hala kestirilemediğini, ihtiyaç olması halinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti’ne başvurulabileceğini kaydetti.

Oğuz, Türkiye ile ekonomik iş birliğini oraya bağlanmış gibi algılamanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

“13. MAAŞ LÜTUF DEĞİL… REKLAM OLARAK KULLANMAK DOĞRU DEĞİL”

“13. maaşı ödemek bir lütuf değil, bunu reklam olarak kullanmak da doğru değil” diyen Oğuz, 2021’de yeniden protokol imzalanacağını anlattı.

“800 MİLYON TL’NİN NERELERE HARCANACAĞI BU AGECE AÇIKLANACAK”

Oğuz, Şahali’nin (Türkiye’nin vereceği) 800 milyon TL’nin nerelere harcanacağı konusunda sorusu üzerine, bu gece bununla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

Bu hükümetin ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına kurulduğunu dile getiren Oğuz, hükümetin sorumluluklarını yerine getireceğini kaydetti.

ŞAHALİ

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, eğer Eylül sonunda maaşların ödenmesinde sorun yoksaydı, Covid-19 pandemisinin başından beri kamu gelirlerinde çok ciddi bir daralma olmadıysa ve bu süreçte Türkiye’den malzeme ve nakit yardımı alındıysa, “maaşların ödenmesinde sorun yoktur” açıklamasının bugün de geçerli olması gerektiğini söyledi.

Karantina ve test kiti giderleri gibi giderlerin Maliye raporlarına göre 400 milyonluk bir ek külfet oluşturmadığını anlatan Şahali, “Bu noktada ya o gün de bu kaynak yoktu, seçim çalışması olarak bu açıklama yapıldı ya kaynak vardı ve hâlâ vardır ve hükümet imaj çalışması yapmaktadır, ‘Türkiye bizi çok sever. Bize gönlünü de kucağını da kasasını da açar’ demek istemektedir” şeklinde konuştu.

Yerinden söz alan Oğuz da, ilgili açıklamayı yapan Olgun Amcaoğlu’yla konuştuğunu, Amcaoğlu’nun o dönemde “13. maaşlar bir haktır” dediğini, “ödenecek sorun yoktur demediğini” kaydetti.

O dönem Amcaoğlu’nun basın danışmanın hazırlayıp sunduğu programda bu ifadelerin kullanıldığını kaydeden Şahali, konuyu araştırıp çıktığını, ortada hassas bir konu bulunduğunu, birkaç gün önce Tufan Erhürman’ın da benzeri bir sorusu üzerine de böyle bir açıklama yapılmadığını kaydetti.