banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimde, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerekli denetimin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:30
Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”
banner337
banner351

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam kabulde yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin nasıl artırılabileceğine değinerek, bu çerçevede Hal Yasası, Yem Yasası, sertifikalı üretim ve arıtma çamurun tarımda kullanılması ile ilgili konuların öne çıktığını anlattı.

banner341
Uluçam, Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası’nın da günün koşullarına göre yeniden şekillendirilerek, üreticinin hizmetine sunulması gerektiği yönündeki görüşü paylaştı. Uluçam, ziraat mühendisi mesleğinin ön plana çıkarılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Oda’nın görüşlerine ve desteğine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, ürünlerin kontrol ve denetimlerinin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, tarım sektöründeki sorunların, ortak akıl yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Gıda GüvenliğiNazım çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
UBP MYK toplandı
UBP MYK toplandı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Kasaplar ithal et talebinde bulundu
Kasaplar ithal et talebinde bulundu
Erhürman'dan değerlendirme
Erhürman'dan değerlendirme

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim