Çavuşoğlu: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk milleti, vatanın bağımsızlığı ve geleceğini korumak için cepheden cepheye koşmuş, bu uğurda can vermiş şehitler ve gazilerle şanlı zaferler kazanmıştır. Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” denildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajında şu ifadelere de yer verildi:



Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnet ve saygı ile anar, kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlarım.”