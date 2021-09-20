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Çavuşoğlu: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.  

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
Çavuşoğlu: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk milleti, vatanın bağımsızlığı ve geleceğini korumak için  cepheden cepheye koşmuş, bu uğurda can vermiş şehitler ve gazilerle şanlı zaferler kazanmıştır. Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” denildi.
Bakan Çavuşoğlu’nun mesajında şu ifadelere de yer verildi:

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“Kıbrıs’ta da Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve bağımsızlık yolunda çetin mücadeleler vermiştir. Bu yolda şehitlik mertebesine ermiş olan mücahitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş olduğu güçlü direniş sayesinde halkımız bugün, kendi devletinde özgür yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır.
Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi  minnet ve saygı ile anar, kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlarım.”

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Son Güncelleme: 20.09.2021 10:30
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