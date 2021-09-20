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Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinde, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." mesajı verdi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:00
Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu diplomatik temaslarını sürdürüyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, Enzdonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu

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Son Güncelleme: 20.09.2021 10:51
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