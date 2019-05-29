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Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”

Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25
Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÇAVUŞOĞLU, KAR-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede statükonun dokulara işlediğini ve bu yüzden çağdaş ülkelerde uygulanan çözüm modellerine ulaşmanın zorlaştığını belirterek “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik” dedi.

Devlette devamlılığı yaratmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, bunu tüm tarafların katkısıyla yapacaklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’ni (KAR-İŞ) kabul etti. Görüşmede, öğrenci taşımacılığı ve toplu taşımacılık alanındaki sorunlar ele alındı.

AKANDERE: “SIKINTILARI ÖTELEYEREK DEĞİL ÇÖZEREK İLERLEME DÜŞÜNCESİNDEYİZ”

Kar-İş Başkanı Bekir Beksan Akandere, Çavuşoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşımacılığı yapıldığını ve bu potansiyelin her yıl arttığını söyledi.

Akandere, aynı şekilde sıkıntıların da gün geçtikçe arttığını dile getirerek, işlerini daha iyi yapıp ülkenin geleceği olan çocukları daha iyi taşıma adına herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu belirtti.

“Mevcut sıkıntıları öteleyerek değil çözerek ilerleme düşüncesindeyiz” diyen Akandere, geçmiş dönemde ödeme süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını, toplu taşımacılığın ilerlemesi için eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Akandere, kısa süre içerisinde sorunları çözerek hem hizmet alan hem de hizmet verenlerin daha iyi şartlara kavuşmasını diledi.

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ÇAVUŞOĞLU: “TOPLU TAŞIMACIĞIN BU HALİNDEN KİMSE MEMNUN DEĞİL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ülkede farklı alanlarda bir dizi sorun bulunduğunu, bunlardan birinin de toplu taşımacılık olduğunu belirterek, toplu taşımacılığın oluştuğu şekliyle rantabl olmayan haliyle, alışkanlıkla devam ettiğini söyledi.

“Görüldüğü üzere, bu halinden kimse memnun değil, bunun çözümünü bulmak olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, herkesin kendi tarafından haklı olduğu bir yaklaşım içerisine girilirse ülkeyi geleceğe taşımada başarısız olunacağını ifade etti.

“ORTAK AKILLA ÇÖZÜM”

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının iyi bir sektör olduğunu ancak standartların sürekli tartışıldığını anımsatarak, nasıl iyileşeceğini de, güvenlik, maliyet gibi konularda ortak akılla çözüm üreteceklerini belirtti.

Kişiye göre uygulamalar ve eksik ödemelerle ilgili iddialar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, toplu taşımacılığın artmasının insanların gelirlerinin ceplerinde kalması anlamına da geldiğini söyledi.

“STATÜKO DOKULARA O KADAR ÇOK İŞLEDİ Kİ…”

Çavuşoğlu, geçmişte toplu taşımacılıkla ilgili denemeler yapıldığını ancak başarılı olunamadığını anımsatarak, “Statüko o kadar çok dokulara işledi ki bu ülkede, çağdaş ülkelerde uygulanan çözüm modellerine ulaşabilmek zor. Halbuki giderler azaldıkça kazanç çoğalacak” dedi.

“DÜZENE UYMAYA DEĞİL, DÜZEN KURMAYA GELDİK”

Devlette devamlılığı yaratmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik. Kendimize göre değil herkese uyan tüm tarafların katkısıyla düzen…” diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 29.05.2019 13:42
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