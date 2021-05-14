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Çavuşoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üreticinin yaşadığı sıkıntıların aşılması için gerekli desteği vermeye ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:30
Çavuşoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı
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Çavuşoğlu, dünyayı son bir yıldır etkisi altına alan Covid-19 salgınının, insanlığa tarımın sektörünün ne denli önemli olduğunu hatırlattığını, sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmenin gereğini ortaya koyduğunu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, “Bizler de üretici dostu kimliğimizle tarımın hayati önemini dikkate alarak adımlarımızı atıyor, sürdürülebilir destekleme politikaları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Üreticilerin, ülkenin yarı kurak bir iklime sahip olması nedeniyle yaşadıkları sorunların ve salgın dolayısıyla yurtdışı pazara ulaşmada ortaya çıkan engellerin farkında olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, bu sıkıntıların aşılması için gerekli desteği vermeye ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.


“GÜZELYURT VE MESARYA OVASI SU TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMASINA GELDİ”

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Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye ulaşan suyun tarımsal alanda kullanılması amacıyla Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde yürütülmekte olan çalışmaların son aşamasına geldiğinin müjdesini veren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 
“İnsanüstü gayretle yapılan bu çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasıyla birlikte, üreticilerimiz de sulama suyunun verimliliğiyle buluşacaktır. Bu suyun sürdürülebilir bir tarım sektörü yaratılması ve ürün çeşitliliğinin artırılarak rekabet edebilir ürünlerin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları da bakanlığımız tarafından sürdürülmektedir.”
Bakan Çavuşoğlu, “Çiftçilerimizin her bir alın teri çok kıymetlidir. Ekmeğini topraktan çıkaran, her türlü zorluğa rağmen tarlasında, bağında, bahçesinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarım” dedi.
 

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Son Güncelleme: 14.05.2021 11:52
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