banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da ve Lefkoşa’da ani ölüm
2 ani ölüm
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
banner404

Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

14 Ocak 2023 Cumartesi 14:16
Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve ömrünü Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün  39’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkünün gönlünde çok özel bir yere sahip olan, varoluş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarıdır.

Verdiği mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran, halkına önderlik ederek hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine adayan Dr. Küçük, ülkemizin geleceği için çok önemli bir yol gösterici olmuştur.

Bize düşen görev de her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkmak, O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olarak yolumuzu aydınlatan ışığını asla söndürmemektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, cesareti, kararlılığı ve inancıyla, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizin önünü açan, örnek devlet adamı, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde eğiliyor, saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Son üç yılda ondan fazla okulun yapımı tamamlandı, bu yıl yeni meslek lisesi ile bir ortaokul, gelecek yıl ise iki yeni okul daha eğitime kazandırılacak”
Çavuşoğlu: “Son üç yılda ondan fazla okulun yapımı tamamlandı, bu yıl yeni meslek lisesi ile bir ortaokul, gelecek yıl ise iki yeni okul daha eğitime kazandırılacak”
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı
Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama…
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama…
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısını görüştü
Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısını görüştü
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim