Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü andı

Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Küçük’ün, Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesinde, halkına önder olan, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adayan, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan bir lider olduğunu kaydetti.
Dr. Küçük’ün, sadece devlet adamı kimliğiyle değil, yardımsever, alçakgönüllü, yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk toplumunda özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, Küçük’ün, Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesinde, halkına önder olan, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adayan, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan bir lider olduğunu kaydetti.